Tabela do Brasil no Pré-Olímpico vôlei masculino atualizada 2023

A Seleção Brasileira vai disputar o Pré-Olímpico de vôlei masculino no Maracanãzinho no Rio de Janeiro, e a vai ter a torcida ao seu favor para conquistar uma vaga na Olimpíadas de Paris de 2024. O qualificatório vai de 30 de setembro a 8 de outubro e o DCI traz a tabela completa dos jogos.

Programação de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino

O Brasil está no grupo A com Cuba, República Tcheca, Alemanha, Irã, Itália, Catar e Ucrânia no Pré-Olímpico de vôlei masculino, e os jogos dessa categoria serão realizados no Rio. Mas para conquistar uma vaga as seleções vão passar por 7 rodadas e se classifica o time que terminar em primeiro ou segundo lugar na tabela.

Brasil x Catar - 1ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Sábado, 30/09

Horário: 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Brasil x República Tcheca - 2ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Domingo, 01/10

Horário:10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VBTV

Brasil x Alemanha - 3ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Terça-feira, 03/10

Horário: 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Brasil x Ucrânia - 4ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Quarta-feira, 04/10

Horário: 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Brasil x Cuba - 5ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Sexta-feira, 06/10

Horário: 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Brasil x Irã - 6ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Sábado, 07/10

Horário: 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Brasil x Itália - 7ª rodada Pré-Olímpico de vôlei masculino

Domingo, 08/10

Horário: 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VBTV

Quantas seleções se classificam para as Olimpíadas?

O Pré-Olímpico reúne 24 seleções, mas apenas seis se classificam para as Olimpíadas de Paris. As equipes são divididas em três grupos de oito, onde jogam entre si por turno único, isto é, apenas uma vez sob o sistema de pontos corridos em sete rodadas.

Somente os dois melhores de cada um dos grupos é que avançam para os Jogos da França, totalizando seis vagas. O sistema é o mesmo no feminino, com Sérvia, República Dominicana, Brasil, Turquia, Estados Unidos e Polônia garantidos.

O grupo A, com sede no Rio de Janeiro, reúne Brasil, Cuba, República Tcheca, Alemanha, Irã, Itália, Catar e Ucrânia. Já o grupo B, em Tóquio, traz Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Tunísia, Turquia e Estados Unidos.

Já o grupo C, em Xi'an, tem Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, Holanda, México e Polônia.

Quem são os jogadores do Brasil no Pré-Olímpico?

O treinador Renan Dal Zotto escolheu 14 atletas para representar a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico no Rio de Janeiro, em setembro e outubro. Como o regulamento da federação só permite 14 inscritos no qualificatório, muitos atletas ficaram de fora, como Thiaguinho, Matheus Brasília e Abouba.

Já Leal e Felipe Roque pediram dispensa por motivos médicos e pessoais, respectivamente. Lucão, Bruninho, Alan, Honorato, Lucarelli e Thales continuam na escalação.

Levantadores: Bruninho e Fernando Cachopa

Opostos: Alan e Darlan

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Centrais: Flavio, Judson, Lucão e Otávio

Líberos: Maique e Thales

