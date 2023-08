Hoje: onde assistir vôlei masculino Brasil x Chile no Sul-Americano (27)

Hoje: onde assistir vôlei masculino Brasil x Chile no Sul-Americano (27)

O Sul-Americano de vôlei masculino apresenta neste domingo, 27 de agosto, o duelo entre Brasil e Chile, pela segunda rodada do torneio. O jogo tem transmissão ao vivo diretamente do ginásio Geraldão, Recife, Pernambuco, a partir das 19h30 (de Brasília).

Transmissão do vôlei masculino de Brasil contra Chile

A partida entre Brasil x Chile de vôlei masculino hoje, 27, será transmitida no Sportv 2 ao vivo. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir jogo. Quem é assinante GloboPlay tem a opção de assistir vôlei masculino do Brasil na plataforma.

Acesse o aplicativo ou www.globoplay.globo.com, e clique no menu principal localizado à esquerda. Em seguida, vá na opção "entrar" e digite o seu email e a senha de usuário. Daí, retorne ao menu anterior e clique em "Agora na TV". Espere a programação carregar e escolha a opção SporTV 2 ao vivo. Por fim, você pode assistir vôlei masculino como e onde quiser.

Confira o jogo do vôlei masculino de domingo

Brasil x Chile - 20h30 (de Brasília)

Recife, Pernambuco

Onde assistir: Sportv 2

Tudo sobre o Sul-Americano 2023

O vôlei masculino apresenta o XXXV Campeonato Sul-Americano, disputado até o dia 30 de agosto no ginásio Geraldão, em Recife. Depois do que foi a Liga das Nações, as seleções já se preparam para esta importante competição, como o Pré-Olímpico em setembro.

No torneio local, participam Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Brasil.- que está na liderança de medalhas do torneio há 14 edições consecutivas e busca ampliar seu domínio em seu país, onde o torneio não é realizado há 14 anos.

Para chegar ao ouro no Campeonato Sul-Americano, todas as seleções jogam contra todos. Quem vencer por 3 a 0 ou 3 a 1 ganhará três pontos, enquanto uma vitória por 3 a 2 significa dois pontos para o vencedor e um para o perdedor. Depois que todos se enfrentarem, o país que somar mais pontos será o campeão.

Veja todos os jogos até a final

Segunda-feira, 28 de agosto

Peru x Colômbia | 18 horas (BRA) | Recife, Estádio Geraldão

Brasil x Chile | 20h30 (BRA) | Recife, Estádio Geraldão

Terça-feira, 29 de agosto

Peru x Argentina | 18 horas (BRA) | Recife, Estádio Geraldão

Colômbia x Chile | 20h30 (BRA) | Recife, Estádio Geraldão

Quarta-feira, 30 de agosto

Chile x Peru | 18 horas (BRA) | Recife, Estádio Geraldão

Brasil x Argentina | 20h30 (BRA) | Recife, Estádio Geraldão

