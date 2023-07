Hoje tem jogo de vôlei masculino? Confira a programação - 05/07

O segundo dia de Liga das Nações na terceira semana classificatória será nesta quarta-feira, 05 de julho, em Pasay City, nas Filipinas, e Anaheim, nos Estados Unidos. Confira a agenda de jogos de vôlei masculino para acompanhar ao vivo.

Acompanhe a classificação da Liga das Nações 2023

Programação de jogos de vôlei masculino na quarta-feira

Três confrontos serão realizados nesta quarta-feira, 5, pela Liga das Nações de vôlei masculino. O Brasil só joga na madrugada de quinta contra a Holanda. Saiba onde assistir e o horários de hoje.

Canadá x Holanda (jogos de vôlei masculino) - sem transmissão

Quarta-feira, 05/07 às 4h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Polônia x Eslovênia (jogos de vôlei masculino) - sem transmissão

Quarta-feira, 05/07 às 8h (Horário de Brasília)

Pasai City, nas Filipinas

Alemanha x Bulgária (jogos de vôlei masculino) - SporTV 2

Quarta-feira, 05/07 às 21h (Horário de Brasília)

Anaheim, nos Estados Unidos

Saiba se a Seleção do Brasil de vôlei feminino é eliminada se perder para a China

Quem são os favoritos na Liga das Nações?

Após duas semanas de confrontos e começando a terceira, é possível dizer que as seleções favoritas ao título da Liga das Nações de vôlei masculino são Japão, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Itália e Polônia.

A Rússia, maior campeã, não disputa este ano. Já a França, atual campeã, luta para permanecer na parte de cima da tabela. O elenco tem apenas quatro vitórias e 12 pontos até aqui, números que podem deixa-lo de fora da próxima etapa.

Desde a primeira semana, o Japão é o primeiro colocado com vantagem. São nove vitórias e 24 pontos, praticamente classificado para as quartas de final. O time japonês, inclusive, derrotou o Brasil na segunda semana e a própria França, atual vencedor.

Diferente do feminino, o time dos Estados Unidos de vôlei masculino nunca ganhou a Liga das Nações. O Brasil, campeão em 2021, faz uma boa campanha e deve brigar pela medalha de ouro até a fase final.

Quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei masculino?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino entra em quadra na madrugada de quarta para quinta-feira, 6 de julho, em Pasay City, nas Filipinas, contra a Holanda pela terceira semana qualificatória da Liga das Nações.

O elenco brasileiro estreou com derrota para a Itália na última rodada da competição. Mesmo com o resultado ruim, continua na terceira posição da classificação geral. Lembrando que o Brasil tem que fechar a primeira fase da Liga das Nações entre os sete primeiros. Confira os resultados dos jogos do Brasil na Liga das Nações.

O Brasil entrará em quadra para enfrentar a Holanda com Bruninho, Alan, Lucarelli, Honorato, Lucão, Flavio e o líbero Thales. Estarão presentes também os atletas Judson, Otávio, Fernando Cachopa, Felipe Roque, Adriano, Vaccari e Maique.

TERCEIRA SEMANA (Pasay City, nas Filipinas):

Terça-feira, 04/07 – Brasil 1 x 3 Itália

Quinta-feira, 06/07 – Brasil x Holanda, às 0h (horário de Brasília) – SporTV 2

Sexta-feira, 07/07 – Brasil x Polônia, às 0h (horário de Brasília) – SporTV 2

Sábado, 08/07 – Brasil x China, às 0h (horário de Brasília) – SporTV 2

