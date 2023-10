Hoje tem jogo do Brasil vôlei masculino? Próxima disputa da seleção 2023

Seleção se classificou para as Olimpíadas de Paris através do Pré-Olímpico

Sem técnico após a saída de Renan Dal Zotto, o time de vôlei masculino do Brasil se prepara para disputar os Jogos Pan-Americanos de Santiago em outubro. O elenco já sabe quando e contra quem vai jogar em busca da medalha de ouro, por isso confira a programação dos próximos jogos do Brasil.

Saiba onde assistir os jogos do Brasil no Pan-Americano

Quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei masculino?

A tabela completa do vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos ainda não foi divulgada, mas a Seleção Brasileira já sabe que irá jogar de 30 de outubro a 4 de novembro, na Arena Parque O'Higgins, no Chile. O Comitê Organizador do Pan vai divulgar a programação antes do início da cerimônia de abertura.

Sete seleções se classificaram através das qualificatórias, com exceção do Chile, o único que carimba o seu passaporte automaticamente por ser o país anfitrião. Também estão na briga pelo ouro o México, República Dominicana, Cuba, Argentina, Colômbia e Canadá.

A competição feminina acontece primeiro no Pan, de 21 a 26 de outubro, seguida das disputas masculinas no mesmo local entre as seleções classificadas. O formato também é o mesmo, assim como o número de participantes.

Fase de grupos = 30 de outubro a 2 de novembro

Final = 4 de novembro

Como funciona o vôlei nos Jogos Pan-Americanos?

O Comitê Olímpico de Santiago não divulgou o regulamento ou qualquer informações sobre formato de disputas sobre o vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos, por isso dá para saber que a competição manterá a mesma fórmula da última edição, em 2019, no Peru, quando o Brasil ficou com o bronze.

O Pan é realizado em duas fases: a classificatória e a eliminatória. Na primeira etapa, s oito equipes serão divididas em dois grupos de quatro, onde vão jogar entre si por turno único sob o sistema de pontos corridos. Cada vitória garante pontos para o país e consequentemente uma melhor posição na tabela.

Ao fim, os dois primeiros de cada grupo avançam direto para as semifinais, enquanto os terceiros colocados dos dois disputarão o 5ª posição na classificação final, e os últimos o 6º e 7º lugar. Daí, começa a fase eliminatória com a semifinal, disputa pelo bronze e a final.

Todas as rodadas eliminatórias acontecerão em partida única, onde em caso de empate o tie-break será disputado entre as duas nações em quadra.

Quem vai ser o treinador do Brasil no Pan?

Após a conquista da vaga olímpica, o treinador Renan Dal Zotto pediu demissão e por isso não comandará o elenco nos Jogos Pan-Americanos em Santiago. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) definiu que Giuliano Ribas é quem estará com o Brasil no Pan como interino. Os auxiliares serão Ricardo Tabach e Maurício Thomas.

Giuliano, ou Juba, fez parte da comissão técnica de Renan na Seleção Brasileira como auxiliar, além de trabalhar também como supervisor, assistente técnico e outras funções. Em 2019, ele comandou dois amistosos do Brasil contra a Argentina.

Formado em Educação Física, Juba tem quase 30 anos de experiência no voleibol, com passagens por Rexona/Ades como auxiliar de estatística e até com o vôlei de praia em 2004. Em 2010, Juba voltou para a CBV para trabalhar ao lado de Bernardinho como auxiliar técnico, campeão olímpico no Rio de Janeiro seis anos depois.

Antes de deixar o grupo, Renan havia feito a convocação de jogadores, incluindo Darlan, sensação do Pré-Olímpico, Honorato, Otávio e Lukas Bergmann, presentes também no qualificatório. Já Felipe Roque, que havia pedido desligamento da Seleção, está de volta ao elenco.

A seguir, a convocação completa feita para o Pan de Santiago.

Líbero: Maique

Levantadores: Thiaguinho e Brasília

Opostos: Darlan e Felipe Roque

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lukas Bergmann e Maicon

Centrais: Otávio, Judson e Thiery

Quantas medalhas a Seleção Brasileira tem?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino ocupa a segunda posição na lista de maiores vencedores do Pan com quatro medalhas de ouro, sete de prata e cinco de bronze. A última conquista foi justamente em Lima, no Peru, em 2019 após vencer o Chila na disputa pelo terceiro lugar.

Cuba é a maior campeã da história com cinco ouros, cinco prata e três bronzes. O Brasil terá a chance de mudar as estatísticas se trilhar o seu caminho da fase de grupos até a final.

Seleções como Uruguai, República Dominicana, Peru, Colômbia e Chile nunca conquistaram medalhas no masculino.

Cuba =

5 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronze

Brasil =

4 medalhas de ouro, 7 de prata e 5 de bronze

Estados Unidos =

4 medalhas de ouro, 4 de prata e 0 de bronze

Argentina =

3 medalhas de ouro, 0 de prata e 4 de bronze

Venezuela =

1 medalha de ouro, 0 de prata e 0 de bronze

México =

0 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze

Canadá =

0 medalhas de ouro, 0 de prata e 3 de bronze

Veja a programação completa do vôlei feminino nas Olimpíadas em Paris