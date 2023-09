Horário de Sesi Bauru x Pinheiros vôlei feminino na 2ª semifinal - 29/09

Quem vai enfrentar o Osasco na final do Campeonato Paulista de vôlei feminino, o Sesi Bauru ou Pinheiros? As equipes disputam o confronto de volta na semifinal nesta sexta-feira, 29 de setembro, na Arena Paulo Skaf. O jogo começa às 20h30 (de Brasília), com vantagem para o Sesi.

Onde assistir Sesi Bauru x Pinheiros vôlei feminino na semifinal do Paulista

A partida entre Sesi Vôlei Bauru e Pinheiros de vôlei feminino será transmitido no canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, a partir das 20h30, horário de Brasília, em todos os estados do país. Os direitos de transmissão da segunda fase do Paulista pertencem ao grupo Globo com exclusividade.

O Sesi Bauru precisa de mais uma vitória para carimbar o seu passaporte para a final. No primeiro jogo da semifinal, o atual campeão estadual venceu o Pinheiros por 3 sets a 1, no Ginásio Henrique Villaboim, com parciais de 24/26, 25/17, 25/21 e 25/21.

Na fase classificatória, o elenco terminou em segundo lugar, com cinco triunfos e uma derrota.

Quando é a final do Paulista de vôlei feminino?

A Federação Paulista de Voleibol irá divulgar a data das duas partidas da final de vôlei feminino assim que a semifinal acabar nesta sexta. O Osasco já está classificado após vencer o Barueri em três sets consecutivos no primeiro e segundo jogo, fora de casa e dentro respetivamente.

A final do Paulista também é jogada em melhor de dois confrontos, onde o elenco que vencer as duas partidas levanta o troféu e, em caso de empate, o Golden Set é que define o campeão.

O que acontece em caso de empate na semifinal do Paulista?

O regulamento do Campeonato Paulista de vôlei feminino indica que, caso o Pinheiros vença o jogo desta sexta-feira e empate o placar da semifinal em 1 x 1, o Golden Set entra em cena. O critério de desempate é descrito como um 'novo jogo' já que dá as mesmas chances para as duas equipes.

Se o Sesi vencer a partida, está classificada para a final. Mas se o Pinheiros ganhar por qualquer resultado, aí um novo set será jogado logo após o término da partida. O set vai até 25 pontos, onde o time que chegar até a pontuação primeiro, mantendo a diferença de dois pontos, se classifica para a final.

A partir do momento em que o Golden Set é realizado, o resultado do primeiro jogo não importa mais. Quem vencer o novo e último set, será declarado o sortudo a jogar a final do Paulista.

Vitória do Sesi Bauru = Sesi Bauru classificado

Vitória do Pinheiros = Novo set disputado entre as equipes

