Horário do 2º jogo do Osasco vôlei feminino na semifinal do Paulista

O Osasco venceu o Barueri no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino, e agora os dois times se reencontram para definir quem seguirá na competição. O duelo de volta está marcado para às 21h30 de quinta-feira, 28 de setembro, no Ginásio José Liberatti.

Semifinal do Osasco x Bauru de vôlei feminino

O Osasco recebe o Barueri na quinta-feira, 28 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), e o canal Sportv 2 vai transmitir com exclusividade a partida ao vivo para todo o país.

O clima vai ser de emoção por que como o primeiro jogo terminou com vitória do Osasco (25/14, 25/20 e 25/18), a chance de chegar na final é menor para o Barueri, mas o critério de desempate pode decidir o duelo.

Chamado de Golden Set, o regulamento prevê que em um cenário onde o Barueri ganhe o segundo jogo, um novo set será iniciado logo após o término da partida. Será um set único, onde o time que chegar primeiro aos 25 pontos, mantendo a diferença de dois pontos, fica com a vaga para a próxima fase.

O vencedor vai jogar a final do Campeonato Paulista de vôlei feminino 2023 contra o Sesi Vôlei Bauru ou o Pinheiros. A decisão também será com dois jogos, com a ida prevista para ocorrer na próxima semana, de 3 a 6 de outubro, e a volta entre 10 a 13 do mesmo mês.

JOGO DE IDA NA SEMIFINAL DO PAULISTA DE VÔLEI FEMININO

Barueri 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde

Placar final: 25/14, 25/20 e 25/18

Quinta-feira, 21/09 às 19h30

Local: Sportville, em Barueri

JOGO DE VOLTA NA SEMIFINAL DO PAULISTA DE VÔLEI FEMININO

Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri

Quinta-feira, 28/09 às 21h30

Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Sportv 2

Quem são os campeões do Campeonato Paulista?

O Osasco é o maior campeão do Campeonato Paulista de vôlei feminino com 16 títulos. Favorito ao troféu este ano, o elenco precisa vencer o Barueri para alcançar a final e aí brigar por mais uma conquista. O Paulistano tem sete prêmios, enquanto o Pinheiros ocupa o terceiro lugar com seis.

O Barueri, rival do Osasco, tem apenas um, enquanto o Sesi Võlei Bauru, atual campeão, possui duas taças. O Campinas, que jogou a primeira fase da divisão especial, nunca venceu o estadual de vôlei feminino.

A seguir, veja todos os campeões do torneio.

16 títulos = Osasco

7 títulos = CA Paulistano

6 títulos = Pinheiros

4 títulos = ADC BCN

3 títulos = Sadia EC

2 títulos = ADC Pirelli, CA Sorocaba e Sesi/Vôlei Bauru

1 título = São Caetano, EC Santo André, Guarani FC, São Bernardo TC, Araçatuba, Barueru, SER Ribeirão Preto, Aché Clube e UEC Jundiaí

