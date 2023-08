Brasil está classificado para a semifinal do Mundial sub 21. Foto: Reprodução/Volleyball World

Horário do Brasil de vôlei feminino hoje sub 21 no Mundial - 23/08

Horário do Brasil de vôlei feminino hoje sub 21 no Mundial – 23/08

Classificado para a semifinal do Mundial sub 21, a Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrenta a Itália nesta quarta-feira, 23 de agosto, em Aguascalientes, no México, pela terceira e última rodada da segunda fase. A transmissão começa às 20h, horário de Brasília.

Veja também como foi a conquista do Brasil campeão no Sul-Americano 2023

Onde assistir o jogo do Brasil sub 21 de vôlei feminino

A partida entre Brasil e Itália no Mundial sub 21 de vôlei feminino será transmitida no Youtube da FIVB ao vivo e de graça para todo o país. Nenhuma emissora de televisão tem os direitos de transmissão do campeonato.

O Mundial da categoria reúne 16 seleções em um campeonato dividido em duas fases: a classificatória e a eliminatória. A primeira etapa consiste em quatro grupos de quatro, onde os dois melhores avançam para os grupos E e F na segunda fase e, os terceiros e quartos melhores para os grupos G e H.

Nos grupos E e F da segunda fase, os dois melhores vão para a semifinal, enquanto os terceiros e quartos brigarão pelos playoffs. Nos grupos H e G os classificados vão disputar também as posições de 9º até 16º na classificação final.

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Aguascalientes, no México

Onde assistir: Youtube

Confira a tabela de jogos do Campeonato Europeu de vôlei feminino

Quem vai disputar a semifinal do Mundial?

Estão classificados para a semifinal as seleções do Brasil, Itália e China, enquanto Japão e Sérvia disputarão a última vaga. Cada uma das equipes carimbou o seu passaporte para a fase eliminatória durante o segundo dia de jogos da segunda fase do torneio em León e Aguascalientes, no México.

A terceira e última rodada da segunda fase, realizada nesta quarta-feira, 23 de agosto, vai definir os confrontos da semifinal. Sérvia e Japão estão no grupo E, mas as sérvias tem quatro pontos e as japonesas dois. Já no grupo F, Brasil e Itália protagonizam confronto direto para saber quem termina em primeiro e segundo lugar, já que ambos tem seis pontos.

Brasil, China e Itália vão disputar a semifinal e, daí, brigarem pelas medalhas de ouro, prata e bronze entre os dias 25 e 26 de agosto, no México.

Semifinal 1

1 lugar grupo E (China, Sérvia ou Japão) x 2º lugar grupo F (Brasil ou Itália)

1º lugar grupo F (Brasil ou Itália) x 2º lugar grupo E (China, Sérvia ou Japão)

Quem são os campeões do Mundial de vôlei feminino sub 21?

Desde a sua primeira edição em 1977, em São Paulo, o Campeonato Mundial sub 21 de vôlei feminino tem nove vencedores diferentes entre as 21 edições já realizadas. O Brasil é o maior campeão com seis títulos, enquanto a China e a Rússia assumem a segunda posição no ranking.

Disputado de dois em dois anos, a Seleção Brasileira venceu as edições de 1987, 1989, 2001, 2003, 2005 e 2007, sem ganhar um torneio há 16 anos.

Veja a lista completa com todas as medalhas de ouro no Mundial da categoria.

Brasil - 6 títulos

China e Rússia - 3 títulos

Coreia do Sul, Itália e Cuba - 2 títulos

Alemanha, Japão e República Dominicana - 1 título

Leia também:

Tabela de jogos da 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei feminino de Praia