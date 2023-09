Horário do jogo Argentina x México no Pré-Olímpico vôlei masculino - 29/09

Horário do jogo Argentina x México no Pré-Olímpico vôlei masculino – 29/09

O Pré-Olímpico de vôlei masculino começa nesta sexta-feira, 29 de setembro, com o embate entre Argentina e México, pela primeira rodada do grupo C no Qujiang Sports Complex, em Xi'An. O jogo começa às 23h (de Brasília) e será transmitido ao vivo na televisão.

Onde assistir Argentina x México vôlei masculino ao vivo

Com exclusividade, a emissora de TV paga Sportv 2 e o streaming da federação VB TV vão transmitir o jogo entre Argentina e México de vôlei masculino hoje, às 23h, ao vivo para todo o país. Quem é assinante Globoplay pode ver a retransmissão do canal na plataforma digital.

O Sportv, disponível em operadoras de TV por assinatura, comprou os direitos de transmissão do Pré-Olímpico de vôlei feminino e masculino. No Brasil, é a única emissora que pode exibir todos os jogos ao vivo.

O jogo desta sexta-feira é apenas o primeiro do Pré-Olímpico, disputado em pontos corridos por 24 seleções, divididos por três grupos de oito.

Quem são os destaques da Argentina e México de vôlei masculino?

No time da Argentina, os destaques são Facundo Conte, presente na conquista do primeiro ouro sul-americano, além de Joaquin Gallego, Matias Sanchez, Luciano Vicentin, Luciano De Cecco, Nicolas Zerba e Bruno Lima.

Já o time mexicano traz para a disputa Miguel Angel Garcia, Gabriel Lopez, Jorge Ariel Hernández, Diego González, Isaac e Bravo Moreno. O time titular só será revelado ao início da partida.

Como funciona o Pré-Olímpico de vôlei masculino?

O Pré-Olímpico de vôlei masculino é o qualificatório responsável por distribuir as seis primeiras vagas para as Olimpíadas de Paris, em julho do ano que vem. A França é a única que não disputa porque, como país anfitrião, se classifica automaticamente.

As 24 seleções, incluindo Argentina e México, foram divididas em três grupos de oito cada onde se enfrentam em turno único, isto é, apenas uma vez cada, formando assim sete rodadas. Cada vitória entrega pontos para as seleções, movimentando a classificação sob o sistema de pontos corridos.

Ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada chave se classificam para as Olimpíadas de Paris. As outras cinco vagas serão distribuídas através do ranking mundial da FIVB.

GRUPO A (Rio de Janeiro): Brasil, Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha, Catar e Ucrânia

GRUPO B (Tóquio): Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia

GRUPO C (Xi'an): Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia

Tabela de jogos da Argentina

A Argentina irá jogar sete partidas em pontos corridos até o dia 8 de outubro. E estes são os jogadores que a seleção dos hermanos convocou para enfrentar o Pré-Olímpico de Voleibol Masculino: Luciano de Cecco, Matías Sánchez, Bruno Lima, Pablo Koukartsev, Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego, Luciano Vicentín, Facundo Conte, Luciano Palonsky, Manuel Armoa Morel, Jan Martínez Franchi e Santiago Danani.

Acompanhe a tabela dos jogos da Argentina

Argentina x México - 1ª rodada

Sexta-feira, 29/09

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Xi'an, na China

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Argentina x Canada - 2ª rodada

Sábado, 30/09

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Argentina x Bulgária - 3ª rodada

Segunda-feira, 02/10

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Argentina x Bélgica - 4ª rodada

Quarta-feira, 04/10

Horário: 02h (de Brasília)

Local: Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Argentina x Polônia - 5ª rodada

Sexta-feira, 06/10

Horário: 05h (de Brasília)

Local: Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

China x Argentina - 6ª rodada

Sábado, 07/10

Horário: 08h30 (de Brasília)

Local: Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Argentina x Holanda - 7ª rodada

Domingo, 08/10

Horário: 02h (de Brasília)

Local: Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

