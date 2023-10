Para se classificar para as Olimpíadas de Paris, time do Brasil não pode mais perder

Horário do jogo do Brasil contra Cuba no Pré-Olímpico de vôlei masculino

Horário do jogo do Brasil contra Cuba no Pré-Olímpico de vôlei masculino

A vitória contra a Ucrânia trouxe o Brasil de volta para a briga de vagas olímpicas. O próximo desafio da Seleção Brasileira é contra Cuba na sexta-feira, 6 de outubro, na quinta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino no Maracanãzinho, às 10h (de Brasília). Para se manter vivo na disputa, o elenco da casa não pode perder.

Onde vai passa Brasil x Cuba de vôlei masculino?

Sem transmissão na Globo, o canal pago Sportv 2 e o pay-per-view da federação VB TV é que são os responsáveis pela exibição ao vivo da partida entre Brasil e Cuba no Pré-Olímpico de vôlei masculino na sexta-feira, às 10h, horário de Brasília.

Brasil e Cuba são fortes concorrentes a vaga olímpica no grupo A do Pré-Olímpico. O jovem Darlan é o grande destaque do elenco brasileiro, além da boa atuação de Lucão, Lucarelli e Flávio. Já Cuba traz Miguel López, Jesús Herrera e Marlon Yant, os maiores pontuadores do elenco na competição.

O último encontro entre Brasil e Cuba aconteceu em 10 de junho deste ano, na fase classificatória da Liga das Nações, com vitória dos cubanos por 3 sets a 2, com parciais de 16/25, 25/22, 29/27, 22/25 e 18/20.

Horário: 10h da manhã

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Confira a classificação atualizada dos grupos do Pré-Olímpico

Darlan é destaque do Brasil no Pré-Olímpico

Com apenas 21 anos, o oposto Darlan Souza é o grande destaque da Seleção Brasileira de vôlei masculino. Enquanto está em quadra representando o Brasil ao lado do irmão, o oposto Alan, Darlan observa a mãe, Dona Aparecida, vibrar, celebrar e até 'cornetar' os pequenos erros dos filhos.

No duelo contra a Ucrânia, pela quarta rodada, Darlan marcou 23 pontos, sendo 20 de ataque e três de saque. O treinador Renan Dal Zotto faz questão de manter o atleta em quadra durante os compromissos mais complicados, como é o caso da República Tcheca e Alemanha.

Darlan nasceu em Nilópolis, na baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Começou no próprio Fluminense, time da casa, até seguir em 2018 para o Sesi de Bauru, em São Paulo, onde joga até hoje. Como está com o Brasil, o atleta desfalca o elenco no Paulista de vôlei masculino.

A comemoração de Darlan também tem chamado a atenção nas redes sociais. É que após cada ataque e ponto marcado, o jovem faz o gesto utilizado pelo personagem "Naruto", anime popular no Brasil. Darlan foi convocado pela primeira vez para jogar na Seleção Brasileira aos 19 anos, em junho de 2022, na Liga das Nações, passando pelo Sul-Americano e até hoje no Pré-Olímpico.

Seleção brasileira de vôlei masculino no Pré-Olímpico

Com três vitórias contra o Catar, República Tcheca e Ucrânia e uma derrota para a Alemanha, o Brasil se vê em uma situação bastante complicada. Darlan, destaque da seleção e maior pontuador na vitória contra os ucranianos, pediu para a torcida não desistir.

A Alemanha segue na liderança do grupo com 12 pontos, enquanto Cuba e Itália estão empatados em nove pontos cada. Para o Brasil, resta vence os próximos três jogos - contra Cuba, Irã e Itália - e torcer por tropeços das outras seleções, em especial a cubana e italiana.

Cuba terá pela frente Brasil, Itália e Irã, enquanto a Itália vai pegar Irã, Cuba e Brasil. Com a Alemanha basicamente classificada em primeiro, a briga será pela segunda vaga. Por isso, o Brasil não pode perder mais nenhum dos três jogos e muito menos ganhar por 3 x 2, em especial o último contra os italianos.

Se o Brasil ganhar de Cuba na sexta-feira, os brasileiros deverão vence o Irã e torcer por um triunfo dos cubanos no duelo contra a Itália, especialmente por 3x2 no próximo sábado, já que assim permanecem à frente na classificação com um ponto de vantagem, decidindo em confronto direto no domingo.

PONTUAÇÃO DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI:

3x1 ou 3x0 = três pontos

3x2 = dois pontos ao vencedor e um para o perdedor

Tabela completa de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino

Faltam três partidas para o Brasil finalizar a sua participação no Pré-Olímpico de vôlei masculino. Em quarto lugar na classificação com sete pontos, o elenco contabiliza três vitórias e uma derrota, atrás da Alemanha, Itália e Cuba.

No domingo, 8 de outubro, o confronto direto contra a Itália é o mais importante.

PRIMEIRA RODADA:

Brasil 3 x 0 Catar (parciais de 25/16, 25/19 e 26/24)

Sábado, 30/09 às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

SEGUNDA RODADA

Brasil 3 x 2 República Tcheca (22/25, 25/16, 25/20, 21/25 e 16/14)

Domingo, 01/10 às 10h

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2, TV Globo e FIVB TV

TERCEIRA RODADA

Brasil 1 x 3 Alemanha (25/20, 19/25, 19/25 e 26/28)

Terça-feira, 03/10 às 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

QUARTA RODADA

Brasil 3 x 2 Ucrânia (36/38, 25/20, 21/25, 25/18 e 15/11)

Quarta-feira, 04/10 às 20h30

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

QUINTA RODADA

Brasil x Cuba

Sexta-feira, 06/10 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

SEXTA RODADA

Brasil x Irã

Sábado, 07/10 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

SÉTIMA RODADA

Brasil x Itália

Domingo, 08/10 às 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2, TV Globo e FIVB TV

Leia também:

Última classificação do Paulista de vôlei feminino 2023 atualizada