Time do Brasil de vôlei disputa todos os sete jogos no Rio de Janeiro

Horário do jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino hoje (04/10)

Horário do jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino hoje (04/10)

Após a derrota para a Alemanha, a Seleção Brasileira busca a recuperação no Pré-Olímpico de vôlei masculino nesta quarta-feira, 4 de outubro, diante da Ucrânia. O Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, recebe a partida da quarta rodada da competição, às 20h30 (de Brasília) e transmissão ao vivo.

Confira a tabela de todos os jogos do Pré-Olímpico vôlei masculino atualizada

Quem vai transmitir o jogo do Brasil vôlei masculino hoje?

A partida entre Brasil e Ucrânia de vôlei masculino no Pré-Olímpico será transmitida no canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, e no pay-per-view da federação VB TV a partir das 20h30, horário de Brasília, para todos os estados ao vivo.

Quem tem o pacote "Globoplay + canais ao vivo" pode ver a retransmissão do Sportv ao vivo na plataforma. Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo, escolha o melhor pacote ao seu bolso e assista como e onde quiser o canal esportivo.

A derrota para a Alemanha complicou a vida do Brasil no Pré-Olímpico. Os alemães venceram três sets, enquanto os brasileiros venceram um no Maracanãzinho lotado, no Rio de Janeiro. A briga pela vaga olímpica fica ainda mais intensa e complicada para o time da casa.

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Saiba se ainda tem ingresso para assistir o Brasil no Pré-Olímpico

Do que o Brasil precisa para se classifica para as Olimpíadas?

Para se classificar para as Olimpíadas de Paris, a Seleção Brasileira de vôlei masculino tem que ganhar todos os próximos quatro jogos por 3x0 ou 3x1, além de depender de tropeços de Itália, Alemanha e Cuba.

Após a derrota para a Alemanha, o Brasil ocupa a quarta posição com cinco pontos. Itália e Alemanha estão empatados com nove, enquanto Cuba tem seis, a frente dos brasileiros na classificação. Além de vencer os seus compromissos, os brasileiros terão que somar cada passo dos adversários.

Nesta quarta-feira, Itália e Alemanha se enfrentam no Maracanãzinho. O melhor para o Brasil é uma vitória alemã, já que o cenário com vitória em todos os próximos jogos colocaria Brasil e Itália em confronto direto na última rodada, 8 de outubro. Se a Itália vencer, aí a Seleção vai torcer por uma derrota dos alemães nos próximos jogos.

Somente os dois primeiros do grupo avançam para as Olimpíadas.

GRUPO A DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO:

1) Itália - 9 pontos (três vitórias)

2) Alemanha - 9 pontos (três vitórias)

3) Cuba - 6 pontos (duas vitórias e uma derrota)

4) Brasil - 5 pontos (duas vitórias e uma derrota)

5) Irã - 3 pontos (uma vitória e duas derrotas)

6) Ucrânia - 3 pontos (uma vitória e duas derrotas)

7) República Tcheca - 1 ponto (três derrotas)

8) Catar - 0 pontos (três derrotas)

A Seleção da Ucrânia de vôlei masculino é boa?

Sob o comando do técnico Ugis Krastins, a Seleção da Ucrânia vem surpreendendo no Pré-Olímpico. O elenco estreou com derrota para Cuba, venceu os três sets contra o Irã mas perdeu para a Itália na terceira rodada, somando três pontos em sexto lugar na classificação do grupo.

A Seleção da Ucrânia não é a favorita no Pré-Olímpico de vôlei masculino, mas pode surpreender já que tem jogadores experientes em quadra.

O grande destaque do time ucraniano é Vasyl Tupchii, atleta do Barkom-Kazany Lwow. No jogo contra o Irã, o oposto marcou 12 pontos, além de servir quatro para os companheiros. Outro ponto positivo do elenco é Tymofii Poluian, responsável pelo bom desempenho do grupo contra os iranianos.

Para o jogo contra o Brasil nesta quarta-feira, no Maracanãzinho, o treinador da Ucrânia deverá escalar Shchurov, Poluian, Synytsia, Tupchii, Kovalov e Semeniuk, além dos atletas que entrarão em quadra durante a partida para substitui-los entre os sets.

Leia também:

Tabela do Pré-Olímpico de vôlei masculino: classificação na 4ª rodada