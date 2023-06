Saiba como assistir o jogo do Brasil feminino no Vôlei. Foto: Reprodução Youtube Volleyball World

Horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje: Brasil x Coreia do Sul

A Seleção Brasileira entra em quadra nesta quarta-feira, 14 de junho, para enfrentar a Coreia do Sul pela primeira rodada da segunda semana na Liga das Nações. O horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje vai ser às 21h, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino hoje

Com três vitórias e uma derrota, a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino ocupa a quinta posição da classificação geral com nove pontos conquistados. Se vencer os quatro confrontos desta semana, poderá brigar na parte de cima da tabela contra Japão e Estados Unidos.

A partida entre Brasil e Coreia do Sul no vôlei feminino será transmitida no SporTV 2 e GloboPlay ao vivo nesta quarta-feira. Nenhum canal da televisão aberta exibe o jogo.

São três semanas de confrontos em pontos corridos. Os sete primeiros avançam para as quartas de final, com exceção dos Estados Unidos que garante vaga porque será o anfitrião.

Classificação Liga das Nações 2023

1 Japão - 12 pontos

2 Estados Unidos - 9 pontos

3 Argentina - 9 pontos

4 Eslovênia - 9 pontos

5 Brasil - 9 pontos

6 Polônia - 7 pontos

7 Holanda - 7 pontos

8 Sérvia - 6 pontos

9 Itália - 6 pontos

10 Bulgaria - 5 pontos

11 Irã - 4 pontos

12 França - 3 pontos

13 Cuba - 3 pontos

14 Alemanha - 3 pontos

15 Canada - 2 pontos

16 China - 2 pontos

Confira a tabela de jogos da Liga das Nações de vôlei feminino 2023

Jogos do Brasil na segunda semana

Na primeira semana, o Brasil perdeu da China, mas ganhou da Holanda, República Dominicana e Croácia nas outras três rodadas da fase classificatória da Liga das Nações. Sob o comando de José Roberto Guimarães, as meninas da Seleção Brasileira estreiam na segunda semana nesta quarta-feira.

Jogando em casa, em Brasília, o primeiro desafio será contra a Coreia do Sul. Depois, a Sérvia, Alemanha e Estados Unidos.

Resultados da primeira semana:

31/05 – Brasil 2 x 3 China

01/06 – Brasil 3 x 0 Holanda

03/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana

04/06 – Brasil 3 x 0 Croácia

Jogos da segunda semana

Brasil x Coréia do Sul – Sportv 2 (jogo do Brasil vôlei feminino)

Quarta-feira, 14/06 às 21h

Brasil x Sérvia – Sportv 2 (jogo do Brasil vôlei feminino)

Quinta-feira, 15/06 às 21h

Brasil x Alemanha – Sportv 2 (jogo do Brasil vôlei feminino)

Sábado, 17/06 às 14h

Brasil x Estados Unidos – TV Globo e Sportv 2 (jogo do Brasil vôlei feminino)

Domingo, 18/06 às 10h

