Horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje: Brasil x Turquia – 30/06

O Brasil enfrenta a Turquia nesta sexta-feira, 30 de junho, pela terceira semana da Liga das Nações de vôlei feminino em Bangkok, na Tailândia. O jogo do Brasil vôlei feminino hoje começa às 10h30, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino

O jogo do Brasil vôlei feminino hoje contra a Turquia será transmitido no SporTV 2 nesta sexta-feira, 30 de junho, a partir das 10h30. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo.

A Seleção Brasileira perdeu para o Canadá ontem. Mesmo assim, segue na parte de cima da classificação geral da Liga das Nações de vôlei feminino.

Horário: 10h30

Local: Bangkok, na Tailândia

Saiba qual é a altura das jogadoras do Brasil

Como funciona a Liga das Nações

Atualmente, o Brasil disputa a fase classificatória da Liga das Nações, que está em sua terceira semana. O elenco do vôlei feminino está na terceira e última semana. São seis dias de competição, onde todas as 16 seleções jogam quatro vezes entre si entre a Tailândia e Coreia do Sul.

Cada vitória garante dois pontos para a seleção na classificação geral. Os últimos jogos da terceira rodada serão no domingo, 02 de julho. Ao fim deste período, os sete primeiros da tabela e mais os Estados Unidos (com vaga garantida por ser o país anfitrião do mata-mata) avançam para as quartas de final.

As quartas de final são disputadas em 12 e 13 de julho, enquanto a semifinal está prevista para o dia 15. A final da Liga das Nações também já tem data e deve ser no dia 16 de julho.

Gabi está de volta ao elenco do Brasil no vôlei feminino

Depois de ser poupada nas duas semanas de confrontos, a ponteira Gabi foi selecionada para entrar em quadra e defender o Brasil na última rodada classificatória da Liga das Nações.

A ponteira venceu a Liga dos Campeões da Europa com o Vakifbank, da Turquia, em maio deste ano. No jogo contra a Itália, Gabi marcou 25 pontos, sendo 24 de ataque e um de bloqueio contra as italianas.

Além de Gabi, a Seleção Brasileira também terá as levantadoras Macris e Roberta, a oposta Lorrayna, a oposta/ponteira Rosamaria, as ponteiras Gabi, Julia Bergmann, Maiara Basso e Pri Daroit, as centrais Carol, Diana, Lorena e Thaisa, e as líberos Natinha e Nyeme.

Após duas semanas, o Brasil aparece na quarta posição com sete vitórias e 21 pontos.

