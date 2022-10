Horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje e onde assistir (04/10)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei estreia na segunda fase do Mundial contra a Itália nesta terça, às 12h15 (horário de Brasília), em Roterdã, na Holanda. A partida é válida pela primeira rodada no grupo E. Confira onde assistir ao jogo do Brasil vôlei feminino hoje.

Em julho, Brasil e Itália se enfrentaram na final da Liga das Nações de 2022, com vitória das italianas por 3 sets a 0.

O jogo do Brasil no vôlei feminino hoje tem início às 12h15 (horário de Brasília), em Roterdã, na Holanda.

A transmissão vai ser no SporTV 2 ao vivo para todos os estados do Brasil, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Para obter a emissora, o torcedor deve entrar em contato com a operadora para obter a programação.

Pelo celular, o aplicativo GloboPlay retransmite a partida de Vôlei Feminino na plataforma, disponível apenas para assinantes. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor tem acesso à filmes, séries, novelas e canais de esportes para acompanhar as principais partidas na temporada.

Mundial de vôlei feminino 2022 grupos

A segunda fase do Mundial de Vôlei Feminino em 2022 reúne dezesseis equipes, divididas em dois grupos de oito cada, E e F.

Elas disputarão quatro rodadas na segunda fase, somente contra rivais que ainda não enfrentaram na primeira fase, ou seja, o Brasil só joga contra a Itália porque não jogaram na fase de grupos do Mundial.

A Seleção Feminina de Vôlei Brasileira integra o grupo E com Itália, China, Bélgica, Japão, Holanda, Porto Rico e Argentina. Já no grupo F estão Sérvia, Estados Unidos, Turquia, Tailândia, República Dominicana, Canadá, Alemanha e Polônia.

GRUPO E:

1 Itália

2 China

3 Bélgica

4 Japão

5 Brasil

6 Holanda

7 Porto Rico

8 Argentina

GRUPO F:

1 Sérvia

2 Estados Unidos

3 Turquia

4 Tailândia

5 República Dominicana

6 Polônia

7 Canadá

8 Alemanha

Quantos títulos o Brasil tem no Mundial do Vôlei Feminino?

O Brasil nunca venceu o Mundial de Vôlei Feminino. Sob o comando do técnico José Roberto Guimarães, a equipe feminina busca a primeira medalha de ouro em toda a sua história.

Sete seleções já levantaram o troféu do Mundial. A Rússia, porém, é a maior vencedora com sete títulos, líder isolada no ranking. Em seguida vem Japão e Cuba, com 3 cada, e depois a China, com apenas 2.

Confira os campeões do Mundial Feminino no vôlei.

Rússia – 7 títulos

Japão – 3 títulos

Cuba – 3 títulos

China – 2 títulos

Estados Unidos – 1 título

Itália – 1 título

Sérvia – 1 título

