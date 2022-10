Sessão da Tarde desta semana: filmes de 3 a 7 de outubro

Os filmes da Sessão da Tarde desta semana de 3 a 7 de outubro de 2022 estão para todos os gostos. A TV Globo vai exibir comédias, romances e muito mais. A semana será aberta por O Diabo Veste Prada, estrelado por Anne Hathaway e Meryl Streep, e a exibição dos longas será após Chocolate com Pimenta, a partir das 15h30.

Segunda-feira, 3 de outubro tem O Diabo Veste Prada na Sessão da Tarde desta semana

O Diabo Veste Prada abre a Sessão da Tarde desta semana de outubro. O longa é baseado no livro de Lauren Weisberger e foi lançado em 2006. Dirigido por David Frankel, a história traz a jovem jornalista Andy que sonha em se tornar um grande nome na carreira.

Em seus primeiros passos para realizar esse sonho, ela se torna assistente de Miranda Priestly, uma editora extremamente exigente de uma das revistas de moda mais conceituadas de Nova York. Andy passa a viver para o trabalho e precisar colocar na balança o que vale a pena na vida.

Título Original: The Devil Wears Prada

Direção: David Frankel

Elenco: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms

Nacionalidade: Americana

Assista ao trailer de O Diabo Veste Prada:

Terça-feira, 4 de outubro – Quatro Vidas de um Cachorro

Na terça-feira, o público vai acompanhar o filme Quatro Vidas de Um Cachorro na Sessão da Tarde desta semana. O longa tem no elenco Dennis Quaid, K.J. Apa e Britt Robertson e foi lançado em 2017, com a direção de Lasse Hallstrom e 1 hora e 40 minutos de duração original total.

A trama segue a história do cachorro Bailey. O animal morre e reencarna quatro vezes. Durante este período de reencarnações, ele vive experiências e aventuras diferentes, conhece o mais variado tipo de pessoas. No entanto, o cachorro tem um grande sonho que o acompanha há décadas: reencontrar seu primeiro dono, Ethan.

Título Original: A Dog’s Purpose

Direção: Lasse Hallstrom

Elenco: Dennis Quaid, K.J. Apa e Britt Robertson, John Ortiz, Peggy Lipton, Bryce Gheisar

Nacionalidade: Americana

Veja o trailer do filme da terça-feira desta semana da Sessão da Tarde:

Quarta-feira, 5 de outubro vai passar Sim Senhor

Na quarta-feira, a Sessão da Tarde desta semana vai exibir Sim Senhor, filme de 2008 estrelado pelo astro canadense Jim Carrey e dirigido pelo cineasta Peyton Reed. O longa segue a história de Carl Allen, homem que certo dia aceita o convite de um amigo para participar de um encontro diferenciado de um programa de autoajuda.

Ao conhecer o grupo, ele descobre que tem apenas uma tarefa a seguir: basta dizer sim para tudo. Por conta disso, ele começa ter as mais diversas experiências – e também loucuras – e esbarra em mudanças reais em sua vida. Ele se apaixona por Allison durante o processo, mas também percebe que dizer sim para tudo pode ser cansativo e até perigoso.

Título Original: Yes Man

Direção: Peyton Reed

Elenco: Jim Carrey, Bradley Cooper, John Higgins, Rhys Darby, Terence Stamp, Zooey Deschanel

Nacionalidade: Americana

Assista o trailer do filme de quarta-feira da Sessão da Tarde desta semana:

Quinta-feira, 6 de outubro tem Uma Chance Para Lutar

Exibição da quinta-feira, Uma Chance Para Lutar é o filme mais recente da lista da Sessão da Tarde desta semana. O longa foi lançado em 2021 e tem como protagonista o ator Cody Christian, que fez sucesso no elenco da série teen Teen Wolf, da MTV.

A trama segue a história real do lutador de MMA Nick Newell, que tem apenas um braço. Com a rara chance de conseguir lutar no campeonato dos pesos-pena, o rapaz briga para conseguir ultrapassar obstáculos e conquistar o título por ele e também abrir espaço para mais pessoas deficientes ao redor do mundo.

Título Original: Notorious Nick

Direção: Aaron Leong

Elenco: Cody Christian, Elisabeth Röhm, Kevin Pollak, Barry Livingston, Cameron James Matthews, Samuel Evan Horowitz

Nacionalidade: Americana

Sexta-feira, 7 de outubro com A Hora Do Rush 2

O filme A Hora do Rush 2 vai encerrar a Sessão da Tarde desta semana. Nesta continuação da comédia estrelada por Jackie Chan e Chris Tucker, os detetives Lee e James Carter viajam até Hong Kong para passar umas férias. No entanto, assim que pisam no país asiático, uma bomba explode na embaixada norte-americana, o que acaba matando dois agentes disfarçados que investigavam a falsificação de um anel extremamente valioso.

Quem é suspeito pelo crime é Ricky Tan, líder de uma organização perigosa que foi a causa do pai de Lee. Por conta disso, o detetive leva o caso para o lado pessoal e começa a buscar com afinco pelos responsáveis.

Título Original: Rush Hour 2

Direção: Brett Ratner

Elenco: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi

Nacionalidade: Americana e Hong Kong

Assista ao trailer:

A Sessão da Tarde começa mais tarde na sexta-feira

Sexta-feira será o único dia em que a exibição da Sessão da Tarde desta semana será mais cedo. De acordo com a programação oficial da TV Globo, neste dia, o filme começará cinco minutos antes – às 15h25 e não 15h30. Como é possível ver, a mudança não será muito grande.

O longa começa depois de Chocolate com Pimenta, que está em sua primeira semana de exibição solo. Semana passada, quando estreou nas telinhas, a novela de Walcyr Carrasco dividiu a faixa com a última semana de O Cravo e a Rosa.

