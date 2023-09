Clássico mineiro nesta quarta é válido pela fase classificatória do estadual

Horário do jogo do Minas x Sada Cruzeiro vôlei masculino ao vivo – 27/09

É dia de clássico entre Minas e Sada Cruzeiro no Campeonato Mineiro de vôlei masculino pela 6ª rodada da fase classificatória. O jogo desta quarta-feira, 27 de setembro, vai começar às 19h (de Brasília), na Arena UniBH, sob o mando do Minas, e quem vencer assume a liderança do estadual.

Jogo do Minas x Sada Cruzeiro vôlei masculino

Para acompanhar Minas e Sada Cruzeiro de vôlei masculino só há um jeito: canal do Minas no Youtube. Como nenhuma emissora vai fazer transmissão do campeonato, a Federação Mineira de Voleibol autorizo os clubes a realizarem a cobertura.

Como é um duelo importante para a classificação, já que o vencedor do jogo de hoje vai para o topo da tabela, o Minas fará a exibição. E o clima para o jogo de hoje é de rivalidade extrema, já que ambos os times somam 10 pontos. Atualmente, a Raposa é quem ocupa a ponta da tabela porque tem quatro vitórias, enquanto o Minas só venceu três dos 5 jogos que disputou.

Minas e Sada Cruzeiro entram em quadra às 19h e no mesmo horário os times Araguari x América também iniciam uma partida, mas sem risco de interferir no topo da tabela já que estão na terceira e última posição, respectivamente.

A classificação Mineiro até aqui tem Sada Cruzeiro em primeiro; Minas na segunda posição; Araguari Vôlei segue em terceiro; Monte Carmelo está na 4ª posição; JF Vôlei está no quinto lugar; Montes Claros/América em 6º lugar.

Horário: 19h

Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

Onde assistir: Youtube @minastcoficial

Como comprar ingresso o jogo do Cruzeiro?

Os ingressos para o clássico entre Minas e Sada Cruzeiro estão à venda no Eventim, bilheteria digital especializada em venda de tickets para grandes eventos ao redor do país, por R$ 40. O setor cadeira e camarote já estão esgotados, por isso o torcedor só pode comprar a arquibancada.

O ingresso está disponível online. Efetue a compra, imprima ou mostre o ticket pelo celular na entrada do ginásio até uma hora antes do início do clássico.

Passo 1: Acesse www.eventim.com.br, clique na opção 'account' localizado no menu superior e faça o seu cadastro de forma gratuita no site. Preencha com o seu nome completo, email, senha e dados pessoais.

Passo 2: Depois, retorne ao site e busque pelo evento do Minas e Sada Cruzeiro. Daí, clique em 'ingressos' e no setor roxo, da arquibancada.

Passo 3: Escolha a quantidade de ingressos que você irá comprar, clique em 'continuar' e finalize em 'ingresso por R$ 40' escrito em azul e branco. Digite os dados para efetuar o pagamento e guarde o seu ingresso para assistir ao clássico mineiro.

