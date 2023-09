Tem jogo de vôlei hoje: programação de quarta ao vivo - 27/09

Enquanto o Pré-Olímpico de vôlei masculino não começa, dá para assistir confrontos estaduais e também internacionais entre categorias de base, como o Sul-Americano feminino. Veja a programação desta quarta-feira, 27 de setembro, e saiba como assistir o vivo.

Programação de jogos de vôlei hoje

O clássico mineiro entre Minas e Sada Cruzeiro, válido pela fase preliminar do Campeonato Mineiro de vôlei masculino, é o destaque da programação. Os clubes estão empatados na classificação com 10 pontos, portanto o resultado desta quarta-feira mostrará o novo líder do estadual.

Outro destaque é o início do Sul-Americano de vôlei feminino sub 17 com o Brasil em quadra. No vôlei de praia, a categoria Elite vai disputar o qualifying do Circuito Mundial na França, a partir desta quarta-feira.

O Campeonato Paulista de vôlei feminino será retomado na quinta-feira, com o jogo do Osasco e Barueri, enquanto o masculino retorna no fim de semana.

Campeonato Mineiro de vôlei masculino:

Araguari x América - 19h - Youtube

Minas x Sada Cruzeiro - 19h - Youtube

Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino sub 17:

Brasil x Chile - 20h - Youtube e site da Confederação Sul-Americana de Voleibol

Elite 16 Circuito Mundial de Vôlei de Praia para Paris

Davidova e Baieva x Alix e Harward - 04h10 - VB TV

Tina e Anastasija x Ahtiainen e Lahti - 04h10 - VB TV

Pavan e McBain x Álvarez e Moreno - 05h - VB TV

Agatha e Rebecca x Dunarova e Resova - 05h - VB TV

Vieira e Chamereau x Esmée e Zoé - 05h50 - VB TV

Cannon e Kraft x Klinger D. e Klinger R. - 05h50 - VB TV

Paulikiene e Raupelyte x Vergé-Dépré e Mader - 06h40 - VB TV

Ludwig e Lippmann x Szewczyk e Duval - 06h40 - VB TV

Schalk e Bourne x Grimalt M. e Grimalt E - 07h30 - VB TV

Hodges e Schubert x Aye, C. e Aye, Q - 07h30 - VB TV

Immers x Van De Velde x Crabb e Brunner - 08h20 - VB TV

Horl e Horst x Vitor Felipe e Renato - 08h20 - VB TV

Canet e Rotar x Pedro Solberg e Guto - 09h10 - VB TV

Kantor e Zdybek x Stankevicius e Knasas - 09h10 - VB TV

Pedrosa e Campos x Herrera e Gavira - 10h - VB TV

Brouwer e Meeuwsen x Evans e Budiger - 10h - VB TV

Segunda rodada feminino e masculino - 10h até 14h - VB TV

Como funciona o Sul-Americano sub 17 feminino?

Esta é a primeira edição do Campeonato Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino e reúne sete equipes divididas em dois grupos, onde o grupo A tem Argentina, Bolívia e Peru, e o B tem Chile, Equador, Colômbia e Brasil.

As seleções se enfrentam em turno único, onde os dois melhores classificados de cada chave avançam para as semifinais, onde jogarão partida única de acordo com o cruzamento olímpico: o 1º do A joga contra o 2º do B, e assim sucessivamente.

Assim, as três seleções que subirem ao pódio com a medalha de bronze, prata e ouro estarão classificadas para o Mundial da categoria em 2024, sem data, local e horário definidos.

Sob o comando da ex-jogadora Fofão, a Seleção Brasileira sub 17 de vôlei feminino terá as opostas Heloísa e Vallentina, as levantadoras Maria Eduarda e Mariana Silva, centrais Kamilla, Maria Luiza, Mari Cortês e Mariana Gaviolle, as ponteiras Eduarda Zeni, Gabrielly, Laura e Mayara Seles e as líberos Júlia e Sophia.

O que é o Elite16 em Paris de vôlei de praia?

Com Agatha e Rebecca, Vitor Felipe e Renato e Pedro Solberg e Guto, o Elite 16 de vôlei feminino e masculino começa nesta quarta-feira, em Roland-Garros, na França. O torneio reúne as duplas de elites do feminino e masculino em busca de pontos no ranking mundial da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Hoje, as 16 duplas masculinas e 16 femininas competirão duas rodadas eliminatórias pelas quatro vagas disponíveis no sorteio principal de cada gênero na etapa. Daí, o sorteio vai determinar os confrontos na fase de grupos, seguindo para as oitavas de final, quartas de final, semifinal, disputa pelo terceiro lugar e a final.

Também estão na disputa as duplas brasileiras Ana Patrícia e Duda, campeãs brasileiras, Evandro e Arthur, Carol e Barbara e George e André, onde as quatro duplas já estão na fase principal do torneio de vôlei de praia.

