Argentina é favorita ao título ao lado do Brasil. Foto: Reprodução/Volleyball World

Confronto é válido pela quarta e penúltima rodada do Sul-Americano masculino

Horário do jogo do Peru x Argentina de vôlei masculinohoje (29)

A quarta e penúltima rodada do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino apresenta o duelo entre Argentina e Peru nesta terça-feira, 29 de agosto, em Recife. O jogo que pode decidir o título começa às 18h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Confira a classificação atualizada do Sul-Americano

Onde assistir o jogo do Peru x Argentina vôlei masculino

A partida entre Argentina e Peru de vôlei masculino hoje, 29, será transmitida no Sportv 2 nesta terça ao vivo, às 18h, horário de Brasília. O campeonato está na penúltima rodada, com briga pela medalha de ouro entre os argentinos e os brasileiros, até o dia 30 de agosto.

Com seis pontos, a Argentina precisa dos três pontos nesta terça para empatar com o Brasil e aí brigar em confronto direto na última rodada pelo título.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Ginásio Geraldão, em Recife, Pernambuco

Onde assistir: SporTV 2

Do que a Argentina precisa para ser campeã?

Com seis pontos na classificação do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino, com duas vitórias em dois jogos, a Argentina tem que garantir os três pontos contra o Peru para se igualar ao Brasil e, aí, brigar pela medalha de ouro na quinta e última rodada.

Os argentinos superaram a Colômbia e o Chile por 3 sets a 0, faturando os três pontos em cada uma das partidas até aqui. Como o Brasil não joga nesta terça-feira, a vitória da Argentina contra o Peru iguala o desempenho entre as duas seleções.

Se a Argentina perder para o Peru, segue com seis pontos e dá chance ao Brasil de conquistar o título mesmo se perder a última rodada para os hermanos. Com a vitória contra os peruanos, a Argentina vai brigar pelo título na quarta-feira em clássico contra o Brasil.

Tabela do Sul-Americano de vôlei masculino 2023

O Campeonato Sul-Americano é disputado por cinco seleções, Brasil, Argentina, Peru, Chile e Colômbia, por cinco rodadas em turno único entre pontos corridos. Cada vitória dá três pontos (vitória por 3:0 ou 3:1 no set) ou os dois pontos (3:2) e um ponto para o perdedor.

A seleção com o maior número de pontos leva a medalha de ouro de vôlei masculino.

PRIMEIRA RODADA

Argentina 3 x 0 Colômbia

Brasil 3 x 0 Peru

SEGUNDA RODADA

Colômbia 3 x 1 Peru

Chile 0 x 3 Brasil

TERCEIRA RODADA

Argentina 3 x 0 Chile

Brasil 3 x 0 Colômbia

QUARTA RODADA

Peru x Argentina

Terça-feira, 29/08 às 18h

Colômbia x Chile

Terça-feira, 29/08 às 20h30

QUINTA RODADA

Chile x Peru

Quarta-feira, 30/08 às 18h

Brasil x Argentina

Quarta-feira, 30/08 às 20h30

