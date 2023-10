Horário do jogo do Sesi SP x Atibaia vôlei masculino no Paulista - 06/10

O Sesi SP tem a vantagem porque venceu o jogo de ida contra o Atibaia. Nesta sexta-feira, 6 de outubro, o confronto de volta entre as equipes será disputado nas quartas de final do Campeonato Paulista de vôlei masculino, às 19h (de Brasília), na Arena Paulo Skaf, em Bauru. Se o Atibaia vencer, um novo set de 25 pontos será jogado.

Transmissão Sesi SP x Atibaia vôlei masculino ao vivo

A partida entre Sesi SP e Atibaia de vôlei masculino será transmitida de graça e ao vivo no canal da Jovem Pan de Bauru no Youtube, a partir das 19h, horário de Brasília, para todo o país. Com o Pré-Olímpico na programação, nenhuma emissora de televisão vai exibir as quartas de final do Paulista.

O Sesi venceu o primeiro jogo das quartas de final contra o Atibaia por 3 sets a 0, com parciais de 24/26, 19/25 e 23/25. O elenco terminou a fase classificatória em terceiro com 11 pontos, conquistados em quatro vitórias e duas derrotas. Já o Climed/Atibaia ficou em sexto com 5, somados em apenas dois triunfos e quatro derrotas.

Darlan, jogador do Sesi Bauru, está com a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico de vôlei no Rio de Janeiro. O próximo desafio acontece no sábado, contra o Irã, no Maracanãzinho.

Como reservar o ingresso para Sesi SP x Atibaia de vôlei masculino hoje?

A partida que define as quartas de final entre Sesi e Atibaia tem ingressos gratuitos já disponíveis no portal do Sesi (ou direto pelo link www.abre.ai/gVOy). É só entrar no site, se cadastrar sem pagar nada com informações pessoais, email e senha, e reservar a sua entrada.

O torcedor não paga nada para assistir o jogo de vôlei masculino, mas lembre-se que os ingressos estão contados e podem acabar.

Data da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei masculino

A data prevista para os jogos de ida na semifinal do Campeonato Paulista de vôlei masculino é segunda-feira, 9 de outubro. Assim que Sesi e Atibaia nas quartas de final acabar, a Federação Paulista de Voleibol irá compartilhar todas as datas.

O Vedacit Guarulhos já está classificado e sequer precisou jogar os playoffs porque obteve a melhor campanha na fase classificatória. O chaveamento para determinar os jogos da semifinal é o seguinte: o Guarulhos vai enfrentar o Farma Conde São José, enquanto o Suzano enfrenta o vencedor entre Atibaia e Sesi São Paulo na outra semifinal.

A semifinal é jogada em melhor de dois jogos, com Golden Set em caso de empate, isto é, um novo set jogado até 25 pontos. O time com a melhor campanha na fase classificatória ganha o direito de decidir a volta em casa, ou seja, o Guarulhos e Suzano vão decidir a semifinal em casa.

A seguir, a tabela completa do Paulista no mata-mata.

SEMIFINAL (jogos de ida):

Farma Conde São José x Guarulhos

Data: indisponível

Horário: indisponível

Local: Arena Farma Conde

Atibaia/Sesi SP x Suzano

Data: indisponível

Horário: indisponível

Local: Arena Paulo Skaf ou Ginásio Elefantão

SEMIFINAL (jogos de volta):

Guarulhos x Farma Conde São José

Data: indisponível

Horário: indisponível

Local: Ginásio da Ponte Grande

Suzano x Atibaia/Sesi SP

Data: indisponível

Horário: indisponível

Local: Arena Paulo Skaf ou

