Horário do jogo Osasco x Fluminense vôlei feminino na Superliga

O Osasco recebe o Fluminense nesta sexta-feira, 08 de dezembro, pela sexta rodada da fase classificatória na Superliga de vôlei feminino. O embate vai ser no Ginásio Municipal José Liberatti, em Osasco, com início às 21h (de Brasília).

O Fluminense ocupa a quarta posição com 11 pontos na classificação, enquanto o Osasco tem 9 em sexto lugar.

Transmissão Osasco x Fluminense vôlei feminino

A partida entre Osasco e Fluminense no vôlei feminino será transmitida no canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, às 21h, horário de Brasília, para todo o país. Não dá para assistir o jogo em nenhuma emissora da televisão aberta nesta sexta-feira.

Quem é assinante Globoplay e tem o pacote com canais ao vivo pode ver a retransmissão do Sportv no serviço de streaming pelo computador, celular, tablet ou smartv.

O jogo entre Osasco e Fluminense é válido pela fase classificatória, ou seja, nenhum dos times pode ser eliminado da competição se perder o duelo.

Ainda dá para conseguir ingresso para o jogo do Osasco?

Todos os ingressos para o jogo entre Osasco e Fluminense nesta sexta-feira estão esgotados. Em dias de jogo do Osasco em casa, no Ginásio Municipal José Liberatti, a diretoria osasquense disponibiliza uma certa quantidade de entradas gratuitas em sua página no Sympla, site de vendas de tickets.

O próximo jogo do Osasco em casa está marcado para 22 de dezembro, contra o Flamengo, às 21h, horário de Brasília, na sétima rodada. O torcedor deve retirar o seu ingresso no site Sympla de graça, mas até o momento o clube não disponibilizou as entradas.

Para adquirir o ticket basta acessar www.sympla.com.br/evento, procurar 'Osasco' na barra de pesquisa, clicar no evento do dia, selecionar o ingresso e completar de maneira gratuita o cadastro no site. No dia do jogo, apresente na entrada do ginásio o código pelo celular ou imprima-o.

O Ginásio José Liberatti tem capacidade para receber 4,5 mil torcedores em dias de jogo. De forma gratuita, a diretoria osasquense libera entradas para a arquibancada do Osasco e visitantes, com direito à lote extra se necessário. Os tickets são gratuitos, pessoal e intransferíveis, onde crianças acima de 3 anos é obrigatório.

Quando é a partida de volta de Fluminense x Osasco?

O duelo de volta entre Fluminense e Osasco na Superliga de vôlei feminino está marcado para quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, no Ginásio Clube Sociedade Hebraica, no Rio de Janeiro. O embate começa às 21h, horário de Brasília, pela sexta rodada.

Com transmissão do Sportv 2, canal da TV paga, o Fluminense vai jogar com a camisa tricolor enquanto o Osasco vai usar a cor vermelho no uniforme.

Como a Superliga é disputada em 22 rodadas, separadas por turno e returno, as 12 equipes jogam entre si por duas vezes. Isso significa que cada elenco enfrenta os outros 11 adversários como mandante, e depois como visitante.

O torneio é dividido em quatro etapas: a fase classificatória, quartas de final, semifinal e a final. A primeira fase coloca todos os 12 clubes jogando entre si por 22 rodadas, separadas por turno e returno. Cada elenco se enfrenta duas vezes na fase classificatória sob pontos corridos, ou seja, o objetivo é conseguir o máximo de pontos em cada confronto.

Ao fim das rodadas, os oito primeiros da tabela de classificação avançam para as quartas de final. Sob o cruzamento olímpico, onde o 1º enfrenta o 8º, o 2º joga contra o 7º e assim sucessivamente, são definidos os jogos das quartas de final. As quartas ocorrem em série de três embates, onde o time que vencer dois primeiro avança para a semifinal, no mesmo modelo. A final é a única disputada em partida única.

Até quando vai a Superliga em 2023?

O dia 22 de dezembro é o último dia de Superliga de vôlei feminino em 2023. A competição trará dois embates em horários e rodadas diferentes, na sexta-feira, antes da data comemorativa de Natal e Ano Novo.

No último dia de Superliga do ano, o Maringá recebe o Barueri, às 19h30, pela oitava rodada, no Ginásio de Esportes Chico Neto, enquanto o Osasco terá o Flamengo como último adversário no ano, no Ginásio José Liberatti, às 21h, pela sétima rodada.

Durante o Natal e o Ano Novo, as atletas ganham a oportunidade de unirem-se as suas famílias e amigos para descansar e aproveitar o feriado. Após as datas, a Superliga retoma as suas atividades em 04 de janeiro de 2024, com a fase classificatória.

A final, marcada para 28 de abril de 2024, será em partida única.

