Horário do jogo Sada Cruzeiro x Monte Carmelo no Mineiro vôlei masculino - 22/09

O Sada Cruzeiro disputa a sua última partida no Triângulo Mineiro nesta sexta-feira, 22 de setembro, contra o Monte Carmelo, pela fase classificatória do Campeonato Mineiro de vôlei masculino. O Ginásio Poliesportivo Raul Belém será o palco do confronto que começa às 19h30 (de Brasília), por isso saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir o jogo do Sada Cruzeiro vôlei masculino

Nenhuma emissora de televisão vai transmitir o jogo do Sada Cruzeiro hoje, é o canal da TV Nova Monte Carmelo no Youtube o responsável por exibir a partida do Campeonato Mineiro de vôlei masculino às 19h30, horário de Brasília, de forma gratuita para todo o país.

Como nenhum canal de televisão possui os direitos de transmissão do Mineiro, a Federação Mineira de Voleibol deu total liberdade para os clubes fazerem a sua própria cobertura das partidas na fase classificatória. Dá para assistir na plataforma de vídeos pelo computador e até no aplicativo do celular.

Quem são os jogadores do Sada Cruzeiro?

O treinador Filipe Ferraz terá a sua disposição todos os atletas do elenco. A escalação deverá ser a mesma da vitória contra o Araguari ontem, no Triângulo Mineiro, pela fase classificatória do Mineiro de vôlei masculino.

Começaram como titulares Nico Uriarte, Wallace, Vaccari, Rodriguinho, Cledenilson, Guilherme Rech e o líbero Alê. Entraram durante a partidaOppenkoski, Rodrigo Ribeiro, Carlos, Pedrinho, Juan e Lukinhas.

Confira a convocação do Brasil vôlei masculino no Pré-Olímpico

Tabela de jogos do Sada Cruzeiro no Mineiro

Em três partidas já disputadas, o Sada Cruzeiro mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro de vôlei masculino com três vitórias. O elenco tem pela frente sete confrontos pela fase classificatória, dentro e fora de casa, em busca da vaga para a próxima fase.

Sada Cruzeiro 3 x 0 JF Vôlei

Terça-feira, 12 de setembro

Montes Claros 1 x 3 Sada Cruzeiro

Quinta-feira, 14 de setembro

Araguari Vôlei 2 x 3 Sada Cruzeiro

Quinta-feira, 21 de setembro - 19h

Monte Carmelo x Sada Cruzeiro

Sexta-feira, 22 de setembro - 19h30

Minas x Sada Cruzeiro

Quarta-feira, 27 de setembro

JF Vôlei x Sada Cruzeiro

Sexta-feira, 29 de setembro

Sada Cruzeiro x Monte Carmelo

Quinta-feira, 04 de outubro às 22h

Sada Cruzeiro x Araguari

Sexta-feira, 06 de outubro às 20h

Sada Cruzeiro x América

Quarta-feira, 11 de outubro às 20h

Sada Cruzeiro x Minas

Sábado, 14 de outubro às 19h

