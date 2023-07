Horário do jogo Turquia x Itália vôlei feminino e onde assistir - 13/07

Atual campeã da Liga das Nações, a Itália enfrenta a Turquia nesta quinta-feira, 13 de julho, em Arlington, pelas quartas de final. O duelo entre Turquia x Itália vôlei feminino é válido pela fase eliminatória, por isso quem perder está eliminado da competição.

Onde assistir Turquia x Itália vôlei feminino ao vivo

A partida entre Turquia x Itália vôlei feminino será transmitida no Sportv 2 nesta quinta-feira ao vivo. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o duelo da Liga das Nações.

Quem tem cadastro na Conta Globo e possui a TV paga ou o GloboPlay pode assistir no GE em tempo real com imagens ou até mesmo direto no streaming.

Outra opção é o VBTV, serviço da FIVB para assinantes.

TV aberta: sem transmissão

TV paga: Sportv 2

Jogo do Turquia x Itália vôlei feminino online: GE, GloboPlay e VBTV

Itália é atual campeã da Liga das Nações

Na temporada passada, a Itália venceu o Brasil por 3 sets a 0 na final da Liga das Nações de vôlei feminino e conquistou a primeira medalha de ouro na história. Este ano, quer o bicampeonato para buscar os Estados Unidos na lista de maiores campeões.

A Itália venceu oito partidas e perdeu quatro, com 21 pontos e sexto lugar na tabela. Sem Paola Egonu no elenco, o time faz uma campanha regular, mas que deixa a desejar em alguns momentos. Superou Tailândia, Bulgária, República Dominicana, Holanda, China, Canadá, Croacia e Japão mas perdeu para Polônia, Estados Unidos, Turquia e Brasil.

O início da competição não foi bom para as italianas, mas elas conseguiram superar. Será que pode acontecer o mesmo contra as turcas nesta quinta-feira?

Turquia é favorita na disputa

A Turquia terminou a primeira fase da Liga das Nações em terceiro lugar após vencer nove partidas, perder três e conquistar 29 pontos. O elenco tem Ebrar Karakurt, destaque em quadra em bolas rápidas e um ataque poderoso que pode desestabilizar as adversárias.

As turcas ganharam da Coreia do Sul, Sérvia, Itália, Holanda, Canadá, República Dominicana, Tailândia, Brasil e Croácia mas perdeu para Estados Unidos, Polônia e Japão. Com isso, a campanha do elenco europeu foi uma das melhores, atrás das polonesas e americanas.

A Turquia precisa ficar atenta com o bloqueio das italianas, destaque na competição e principalmente com Sylvia Nwakalor.

Caminho até a final na Liga das Nações

Para alcançar a final da Liga das Nações, cada uma das seleções joga 14 partidas na temporada. O chaveamento já está definido, o que significa que os elencos conhecem os possíveis adversários.

De um lado estão Polônia, Alemanha, Brasil e China enquanto do outro Estados Unidos, Japão, Itália e Turquia brigam pela vaga na semifinal.

Confira o chaveamento até a final da competição.

QUARTAS DE FINAL VÔLEI FEMININO DA LIGA DAS NAÇÕES

Polônia 3 x 1 Alemanha

Quarta-feira, 12/07

Estados Unidos x Japão

Quarta-feira, 12/07

Brasil x China

Quinta-feira, 13/07 às 12h30

Turquia x Itália

Quinta-feira, 20/07 às 16h

SEMIFINAL VÔLEI FEMININO DA LIGA DAS NAÇÕES

Polônia x Brasil ou China

Sábado, 15/07 às 18h

Estados Unidos ou Japão x Turquia ou Itália

Sábado, 15/07 às 21h30

TERCEIRO LUGAR

Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2

Domingo, 16/07 às 16h

FINAL VÔLEI FEMININO DA LIGA DAS NAÇÕES

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Domingo, 16/07 às 19h30

