Darlan é jogador do Sesi SP - Foto: Reprodução/Youtube Sportv/GE

Horário Suzano x Sesi SP Bauru na semifinal do vôlei masculino - 11/10

Como venceu o primeiro confronto da semifinal, o Suzano só precisa de uma vitória em cima do Sesi SP nesta quarta-feira, 11 de outubro, para se classificar até a final do Campeonato Paulista de vôlei masculino. O duelo começa às 18h30 (De Brasília), na Arena Suzano, e tem transmissão ao vivo.

Onde assistir Suzano x Sesi SP de vôlei masculino

A partida entre Suzano e Sesi SP de vôlei masculino começa às 18h30 (horário de Brasília) e a transmissão será do Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura para todo o país. Assinante Globoplay pode acompanhar a retransmissão do canal na plataforma em tempo real.

Na última segunda-feira, 9 de outubro, o Suzano venceu o Sesi de Bauru por 3 sets a 1, durante o primeiro jogo da semifinal, na Arena Paulo Skaf, com parciais de 21/25, 26/24, 25/23 e 27/25, disputada ponto por ponto que mostra a força do vôlei masculino paulista.

Se o Suzano vencer, vai enfrentar o Guarulhos ou Farma Conde São José na final do Paulista.

TABELA DE JOGOS DA SEMIFINAL | PAULISTA VÔLEI MASCULINO

Sesi-Bauru 1 x 3 Suzano Vôlei (1º jogo)

Segunda-feira, 09/10 às 18h30

Arena Paulo Skaf - Bauru

Suzano Vôlei x Sesi-Bauru (2º jogo)

Quarta-feira, 11/10 às 18h30

Arena Suzano, em Suzano

Suzano Vôlei x Sesi-Bauru (3º jogo)

Domingo, 15/10 às 21h30

Arena Suzano, em Suzano

Darlan vai jogar hoje no campeonato Paulista

Durante o Pré-Olímpico de vôlei masculino, o oposto Darlan, de 21 anos, se destacou na Seleção Brasileira ao marcar pontos e comemorar os lances fazendo gestos de "Naruto", anime popular no país. Mas assim que a competição terminou, Darlan pegou o primeiro voo para São Paulo para representar o Sesi na semifinal do Campeonato Paulista.

O jovem nasceu em Nilópolis, na baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele começou a jogar vôlei na base do Fluminense, onde ganhou a sua primeira oportunidade profissional. Em 2018, decidiu alçar novas experiências no Sesi SP, de Bauru, onde joga hoje.

Darlan foi convocado pela primeira vez em 2022, para jogar a Liga das Nações, além do Sul-Americano e agora o Pré-Olímpico, chamado para o lugar de Felipe Roque. Darlan é irmão do também oposto Alan, jogador da Seleção Brasileira.

O time do Sesi SP também vem com os levantadores Thiago Pontes Veloso e Matheus Konrad Bender; os centrais Éder Carbonera, Vinicius Elias da Silva Rosa, Maycon Leite e Thiery; Ponteiros Tiago Wesz, Guilherme Liberal Emina, Robert Pablo Valença dos Anjos e Lukas Bergmann; os opostos Darlan e Newton Fernandes, e o líbero Douglas

