Jogo de vôlei hoje: tabela atualizada de domingo - 01/10

A Seleção Brasileira continua a sua jornada em busca da tão desejada vaga olímpica neste domingo, 1º de outubro, durante o Pré-Olímpico de vôlei masculino. Tem também vôlei de praia, na categoria elite, direto da França com as duplas brasileiras nas areias em busca da melhor classificação.

Tem jogos de vôlei hoje?

Hoje tem jogos de vôlei de quadra e de praia para acompanhar, começando com o Pré-Olímpico de vôlei masculino e para fechar o domingo o Campeonato Sul-Americano sub 17 feminino, com o clássico Argentina e Brasil na final em busca do primeiro ouro das categorias de base. Enquanto isso, o Elite16 na França reúne as principais duplas do vôlei de praia.

Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino sub 17

Terceiro lugar entre Equador x Peru - 20h - Youtube

Final entre Argentina x Brasil - 22h - Youtube

Pré-Olímpico de vôlei masculino:

Sérvia x Tunísia - 01h - VB TV

Holanda x México - 02h - VB TV

Estados Unidos x Finlândia - 04h - VB TV

Polônia x Bulgária - 05h - VB TV

Japão x Egito - 07h25 - VB TV

China x Bélgica - 08h30 - VB TV

Brasil x República Tcheca - 10h - Globo, Sportv2 e VB TV

Cuba x Alemanha - 13h30 - Sportv2 e VB TV

Itália x Catar - 17h - Sportv2 e VB TV

Irã x Ucrânia - 20h30 - Sportv2 e VB TV

Elite 16 Circuito Mundial de Vôlei de Praia para Paris:

Terceiro lugar feminino entre Stam Schoon x Gottardi e Menegatti - 07h30 - VB TV

Terceiro lugar masculino entre Horl e Horst x Brouwer e Meeuwsen - 08h30 - VB TV

Final feminino - Ana Patrícia e Duda x Nuss e Kloth - 10h - VB TV

Final masculino - Ehlers e Wickler x Perusic e Schwainer - 11h - VB TV

Copa Regional Norte 1 de vôlei de praia:

Semifinais, disputas pelo bronze e finais - a partir das 08h - sem transmissão

Como funciona o Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino?

Sete país da América do Sul disputam a primeira edição do Campeonato Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino, dividido em duas fases: a classificatória e a eliminatória. A primeira etapa divide as equipes em duas chaves: o grupo A, com Argentina, Peru e Bolívia, e o grupo B com Brasil, Chile, Colômbia e Equador.

Os elencos se enfrentam em turno único por três ou duas rodadas, de acordo com o número de participantes da sua chave. Cada vitória garante três, dois ou um ponto, a depender do resultado da partida. Ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada grupo se classificam para as eliminatórias.

A semifinal é jogada em cruzamento olímpico: o 1º do grupo A enfrenta o 2º do B e assim sucessivamente, sempre em partida única. Os vencedores avançam para a final, enquanto os dois perdedores jogarão a medalha de bronze, ambas no domingo, 1º de outubro.

