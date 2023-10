Jogo de vôlei hoje: tabela atualizada de segunda com final Paulista - 2/10

Para começar a semana, a segunda-feira, 2 de outubro, tem embates no Pré-Olímpico de vôlei masculino e a primeira partida da final do Campeonato Paulista feminino. Acompanhe a programação de hoje e saiba como assistir aos jogos ao vivo. Programação está atualizada.

+ Resultado do Brasil de vôlei masculino: seleção faz virada épica

Tem jogos de vôlei hoje?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino não entra em quadra hoje, 02, mas o Pré-Olímpico segue em todo o vapor com duas partidas da terceira rodada. São 24 seleções divididas em três grupos de oito, onde jogam entre si por turno único. Ao fim das rodadas, as duas melhores classificadas avançam para os Jogos de Paris.

Enquanto isso, o Campeonato Paulista de vôlei feminino realizará o primeiro jogo da final entre Pinheiros e Osasco, em São Paulo, no Ginásio Henrique Villaboim. Como o Osasco tem a melhor campanha, tem a vantagem de decidir em casa o segundo jogo. O Mineiro só retorna ao fim da semana, enquanto o Paulista de vôlei masculino será retomado na terça, com as quartas de final.

Pré-Olímpico masculino

Eslovênia x Finlândia - 22h - VBTV

Argentina x Bulgária - 23h - Sportv 2 e VBTV

Campeonato Paulista feminino

Pinheiros x Osasco - 20h30 - Sportv 2

Quando é o jogo de volta no Paulista?

A partida de volta na final do Paulista de vôlei feminino está marcada para a próxima quinta-feira, 05 de outubro, no Ginásio José Liberatti, às 20h30, horário de Brasília. Como o Osasco obteve a melhor campanha na fase classificatória e na semifinal, tem a vantagem de decidir em sua casa.

A final é disputada em melhor de dois jogos, ou seja, quem ganhar os dois jogos será o campeão. Em caso de empate, o regulamento do Paulista prevê o Golden Set, ou seja, um 'novo jogo' ao fim da partida. Por exemplo, se o Pinheiros ganhar uma partida e o Osasco a segunda, um novo set será disputado.

As regras do set são as mesmas, vai até 25 pontos onde o elenco que alcançar a pontuação primeiro será considerado o campeão estadual.

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira de vôlei?

Sem jogar nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira de vôlei masculino volta para a quadra do Maracanãzinho na próxima terça-feira, 03 de outubro, para jogar contra a Alemanha, às 20h30, horário de Brasília, na terceira rodada do Pré-Olímpico. O Sportv 2, canal da TV paga, e o VB TV vão exibir a partida em todo o país.

O Brasil é o favorito no grupo A, com sede no Rio de Janeiro, que tem Catar, Alemanha, Cuba, Itália, Irã, República Tcheca e Ucrânia. O principal rival é a Itália, atual vice-campeã do Europeu de vôlei masculino na temporada, além de quarto lugar na Liga das Nações.

A Seleção de Renan Dal Zotto jogará em casa todos os embates, contando com o apoio incondicional da torcida.

