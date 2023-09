Jogo do Brasil de vôlei feminino vai passar na Globo hoje? (17/9)

A Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Peru neste domingo, 17 de setembro, às 4h (de Brasília), pela segunda rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino, em Tóquio, no Japão. A partida terá transmissão para o Brasil ao vivo, mas a TV Globo não vai transmitir o jogo.

ANOTE: horários dos jogos do Brasil no Pré-Olímpico 2023

Transmissão do jogo do Brasil vôlei feminino contra o Peru

O Sportv 2 e o pay-per-view da federação VBTV exibem o jogo do Brasil contra o Peru de vôlei feminino neste domingo, 16. para assinantes, além do pay-per-view da federação VBTV ao vivo.

No Brasil, a TV Globo é dona dos direitos de transmissão do Pré-Olímpico de vôlei feminino, mas a emissora optou por não exibir o jogo de hoje. O confronto seguinte do time brasileiro que a emissora vai exibir será contra a Bélgica, no próximo fim de semana.

Confira as próximas partidas da seleção brasileira (Horários de Brasília):

16 de setembro (sábado) – 4:00 – Brasil 3 x 0 Argentina

17 de setembro (domingo) – 4:00 – Brasil x Peru (Sportv 2)

19 de setembro (terça-feira) – 4:00 – Brasil x Bulgária (Sportv 2)

20 de setembro (quarta-feira) – 4:00 – Brasil x Porto Rico (Sportv 2)

22 de setembro (sexta-feira) – 4:00 – Brasil x Turquia (Sportv 2)

23 de setembro (sábado) – 4:00 – Brasil x Bélgica (Sportv 2 e TV Globo)

24 de setembro (domingo) – 7:25 – Brasil x Japão (Sportv 2)

Pré-Olímpico 2023

O Pré-Olímpico de vôlei é o processo de qualificatórias para definir os seis primeiros classificados para os Jogos Olímpicos de Paris. Organizado pela Federação Internacional de Voleibol, é disputado sempre um ano antes do início das Olimpíadas.

As 24 seleções que participam do Pré-Olímpico são divididas em três grupos distintos, onde disputam pequenos torneios em turno único, isto é, se enfrentam apenas uma vez, com o objetivo de conseguir o máximo de vitórias e pontos possíveis durante as rodadas. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as Olimpíadas de Paris.

O grupo A, disputado em Ningbo, tem China, Sérvia, República Tcheca, República Dominicana, Canadá, Holanda, Ucrânia e México. Já o grupo B, na cidade de Tóquio, tem Brasil, Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Peru e Porto Rico.

Na chave C, em Lódz, tem Polônia, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Tailândia, Eslovênia, Coreia do Sul e Colômbia. Lembrando que os dois primeiros de cada grupo se classificam para as Olimpíadas de Paris.

As outras cinco vagas serão definidas através do Ranking Mundial da FIVB.

