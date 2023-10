Jogo do Brasil de vôlei masculino vai passar na Globo hoje? 07/10

Bruninho é destaque do Brasil no vôlei - Foto: Reprodução/Volleyball World

Equipe disputa o Pré-Olímpico no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Após o triunfo contra Cuba, a Seleção Brasileira volta a jogar neste sábado, 7 de outubro, pela penúltima rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Saiba se o jogo que começa às 10h (de Brasília) vai passar na Globo e como assistir ao vivo.

Transmissão jogo do Brasil de vôlei masculino hoje

A TV Globo não transmite o jogo do Brasil e Irã de vôlei masculino hoje, só dá para assistir no canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, e o pay-per-view VB TV a partir das 10h, horário de Brasília, em qualquer lugar do país.

O Brasil venceu Catar, República Tcheca, Ucrânia e Cuba, mas perdeu para a Alemanha e por isso ocupa a terceira posição do grupo com 10 pontos, atrás dos alemães e italianos. O elenco brasileiro deverá disputar a segunda vaga olímpica com a Itália.

Qual vai ser a escalação do Brasil e Irã no jogo de vôlei masculino hoje?

O treinador Renan Dal Zotto vai manter o sexteto da última partida com Bruninho, Darlan, Honorato, Lucarelli, Lucão e o líbero Thales. O grupo venceu Cuba na última sexta-feira por 3 sets a 1, com apoio da torcida do início até o último ponto.

Já o Irã deverá entra em quadra com Nasri Mastanabad, Kazemi, Ghaziani, Valizadeh, Esfandiar e Karimisouchelmaei.

Veja a classificação do Pré-Olímpico de vôlei masculino atualizada 2023

Como está a situação do Brasil no Pré-Olímpico?

Após a esmagadora vitória contra Cuba, a Seleção Brasileira de vôlei masculino precisa vencer o Irã na manhã deste sábado, no Maracanãzinho, para manter o fôlego em busca da classificação para as Olimpíadas. Com 10 pontos, o elenco brasileiro se mantém em terceiro na classificação do grupo.

O Brasil venceu quatro partidas mas perdeu uma, para a Alemanha. O time tem que ganhar do Irã e torcer por um tropeço da Itália contra Cuba, ou pelo menos uma vitória por 3 sets a 2, para deixar o elenco italiano em desvantagem com relação ao Brasil.

Neste momento, Cuba não preocupa o Brasil e o seu principal adversário é a Itália, já que a Alemanha deverá ficar com a vaga em primeiro no grupo. No domingo, 8 de outubro, Brasil e Itália protagonizarão o confronto direto pela segunda vaga do Pré-Olímpico às 10h, horário de Brasília.

Veja como está a classificação do grupo A.

GRUPO A DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO

1) Alemanha - 15 pontos (cinco vitórias)

2) Itália - 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota)

3) Brasil - 10 pontos (quatro vitórias e uma derrota)

4) Cuba - 9 pontos (três vitórias e duas derrotas)

5) Ucrânia - 7 pontos (duas vitórias e três derrotas)

6) República Tcheca - 4 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

7) Irã - 3 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

8) Catar - 0 pontos (cinco derrotas)

Flávio é o melhor bloqueador do Pré-Olímpico

Quando o central Flávio está em quadra, nada passa para o lado do Brasil. O atleta do Susa Perugia, de 30 anos, é o melhor bloqueador do Pré-Olímpico de vôlei masculino com 20 defesas, com vantagem de dois pontos para os outros competidores na lista.

Bedirhan Bülbül, da Turquia, é o segundo lugar com 18 pontos, empatado com o egípcio Mohamed Masoud com a mesma pontuação.

Flávio também disputou a Liga das Nações e o Sul-Americano com o treinador Renan Dal Zotto, garantindo o seu espaço na seleção. Quando começa no banco, como tem sido no Pré-Olímpico, Flávio mostra para que veio e faz questão de defender todas as bolas próximas a rede.

O brasileiro tem passagens por Minas, Olympiaco, Sesi RJ, Aluron, Valentia e agora o Perugia.

Na última rodada, Flávio terá que jogar do outro lado contra alguns dos seus companheiros de equipe, como é o caso do Simone Giannelli, que também joga no Perugia. O levantador elogiou o brasileiro em entrevista recente durante a sua jornada no Maracanãzinho, além de tecer comentários sobre a energia vibrante da torcida.

