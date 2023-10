Jogo do Brasil e Alemanha vôlei masculino vai passar na Globo hoje?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino volta a jogar nesta terça-feira, 03 de outubro, contra a Alemanha pela terceira rodada do Pré-Olímpico, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. Saiba se o duelo que começa às 20h30 (de Brasília), será transmitido na Globo ou não.

Onde assistir o jogo do Brasil de vôlei masculino

Embora a TV Globo não transmita o jogo do Brasil e Alemanha de vôlei masculino hoje, 3, o partida é o Sportv 2 vai exibir a partida ao vivo para todo o país. Também dá para assistir pelo VB TV, plataforma para assinantes da Federação Internacional de Voleibol. O duelo pela 3ª rodada vai começar às 20h30 (horário de Brasília).

O técnico Renan Dal Zotto deverá escalar para o jogo desta terça-feira Bruninho, Alan, Honorato, Lucarelli, Lucão e o líbero Thales, enquanto Fernando Cachopa, Darlan, Lukas Bergmann, Otávio e Adriano também serão utilizados durante a partida pelo treinador.

Brasil x Alemanha - 3ª rodada

Terça-feira, 03/10

Horário: 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Confira a tabela 3ª rodada do Pré-olímpico de vôlei masculino

Alemanha vôlei masculino

Em duas rodadas já disputadas, a Seleção da Alemanha é a grande surpresa do Pré-Olímpico de vôlei masculino. O elenco do treinador Michal Winiarski estreou com vitória contra o Irã, enquanto na segunda rodada superou Cuba com facilidade no Maracanãzinho.

Somando seis pontos, o elenco é o segundo colocado na classificação com duas vitórias. No entanto, perde para a Itália quando o assunto é sets vencidos em quadra, portanto fica apenas na segunda posição.

Para enfrentar o Brasil, o elenco alemão deverá ter em quadra o sexteto Tille, Brehme, Karlitzek, Schott, Grozer e Krick, assim como em outros duelos. É provável que o treinador Michal também escolha outros atletas durante a partida para as substituições.

O último jogo entre Brasil e Alemanha aconteceu em 07 de junho, pela primeira semana da fase classificatória da Liga das Nações, com triunfo dos brasileiros por 3 sets a 1, em Ottawa, no Canadá. O Brasil perdeu o Sul-Americano de vôlei masculino para a Argentina, enquanto os alemães caíram nas oitavas de final para a Holanda.

Como está a classificação do grupo do Brasil?

Com duas rodadas, Itália e Alemanha estão empatadas em 6 pontos, mas é o grupo italiano que assume a liderança pois tem a vantagem no número de sets. As duas seleções venceram os dois jogos e portanto mantém-se com 100% de aproveitamento no Pré-Olímpico de vôlei masculino.

O Brasil também venceu duas partidas, mas ocupa a terceira posição com 5 pontos porque, contra a República Tcheca, o placar de 3 sets a 2 deu apenas dois pontos para o elenco anfitrião. Cuba e Ucrânia, com três cada, mantém vivo o sonho de brigar pela vaga.

No total, 24 seleções jogam o Pré-Olímpico de vôlei masculino. Elas foram divididas em três grupos de oito cada, onde jogam entre si por turno único, isto é, apenas cada uma vez contra os outros sete oponentes. Cada vitória é importante para a seleção somar pontos e, consequentemente, uma melhor colocação na tabela.

Ao fim das rodadas, os dois primeiros da classificação no grupo avançam direto para as Olimpíadas de Paris, enquanto as cinco últimas vagas serão decididas através do ranking mundial da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

Quando vai ser o próximo jogo do Brasil vôlei masculino

Após o empate contra a Alemanha, a Seleção Brasileira de vôlei masculino volta a jogar na quarta-feira, contra a Ucrânia, às 20h30, horário de Brasília, pela quarta rodada do Pré-Olímpico. Como todos os outros jogos, este também vai ser no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A Ucrânia perdeu para Cuba na estreia, mas venceu o Irã no último domingo, pela segunda rodada, por 3 sets a 0, somando três pontos na classificação. Mesmo assim, o Brasil ainda vai é o favorito no confronto da próxima quarta pelo grupo.

As seleções ainda não se enfrentaram este ano, já que a Ucrânia não jogou a Liga das Nações.

Brasil x Ucrânia - 4ª rodada

Quarta-feira, 04/10

Horário: 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

