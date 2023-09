Jogos de vôlei hoje: horários e Pré-Olímpico na sexta - 22/9

Nesta sexta-feira, 22, tem jogo da semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino, além da fase classificatória do masculino e as disputas acirradas no Pré-Olímpico feminino. Confira a programação e como assistir a cada um dos embates.

Agenda de jogos de vôlei na sexta-feira

Os Estados Unidos, atual campeão olímpico, enfrenta a Itália nesta sexta, pela quinta rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino em Lódz, na Polônia. Outros três confrontos serão transmitidos no período da tarde e a noite pelo qualificatório que distribui seis vagas olímpicas.

No Campeonato Paulista feminino, o Pinheiros recebe o atual campeão Sesi Vôlei Bauru para a primeira partida da semifinal, enquanto no masculino um jogo será realizado pela fase classificatória. O Sada Cruzeiro também volta a jogar o Mineiro hoje, contra o Monte Carmelo.

Pré-Olímpico de vôlei feminino

Bulgária 3 x 0 Peru - 01h

Canadá 3 x 1 Ucrânia - 02h

Brasil 0 x 3 Turquia - 04h

República Tcheca 3 x 1 México - 05h

Colômbia 3 x 2 Coreia do Sul - 06h30

Japão 3 x 0 Bélgica - 07h25

China x Holanda - 10h - 08h30 - VB TV

Tailândia x Eslovênia - 09h - VB TV

Polônia x Alemanha - 12h30 - Sportv 2

Itália x Estados Unidos - 15h45 - Sportv 2

Porto Rico x Peru - 22h - Sportv 2

República Tcheca x Ucrânia - 23h - VB TV

Campeonato Mineiro de Vôlei masculino

Monte Carmelo x Sada Cruzeiro - 19h30 - Youtube

Campeonato Paulista de Vôlei feminino:

Pinheiros x SESI Bauru - 19h30 - Sportv 2

Campeonato Paulista de Vôlei masculino:

Atibaia x Farma Conde São José - 19h30 - sem transmissão

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar na madrugada de sábado, 23 de setembro, contra a Bélgica pela penúltima rodada do Pré-Olímpico. Diretamente de Tóquio, a partida começa às 4h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pela Globo, Sportv 2 e também no pay-per-view da federação VB TV.

Em meio a luto pela morte de Walewska Oliveira, morta na quinta-feira, 21 de setembro, a Seleção Brasileira de vôlei feminino foi superada pela Turquia por 3 sets a 0, em Tóquio. O elenco brasileiro conseguiu se aproximar do placar durante os três sets, mas as turcas logo ampliaram a vantagem e tomaram conta do jogo.

O Brasil precisa terminar em primeiro ou segundo no grupo B para se classificar direto para as Olimpíadas de Paris, com início marcado em 26 de julho de 2024. O time de José Roberto Guimarães venceu a Argentina, Peru, Bulgária e Porto Rico, mas perdeu para a Turquia. Falta jogar contra a Bélgica e o Japão, líder da chave.

