Jogos de vôlei hoje: onde assistir os jogos do feriado - 12/10

É feriado no Brasil, mas a programação de vôlei não para. Nesta quarta-feira, 12 de outubro, começam as oitavas de final no Mundial de Vôlei de Praia, enquanto as categorias de base entram em quadra. Veja a programação completa e como assistir cada um dos jogos.

Tem jogos de vôlei hoje?

Não há disputas em campeonatos estaduais ou nacionais, como o Campeonato Mineiro de vôlei masculino, mas tem disputa importante no México com o Mundial de Vôlei de Praia. As atuais campeãs do mundo, Duda e Ana Patrícia, vão jogar as oitavas de final em busca da classificação.

O duelo entre brasileiros Pedro Solbert e Guto contra Evandro e Arthur deixará apenas uma dupla em busca do sonho dourado. Quem vai ficar com a vaga?

A seguir, confira a programação completa desta quinta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Jogos do Mundial de Vôlei de Praia - oitavas de final

Muller e Tillmann x Tainá e Victoria - 20:00 - VB TV

Cannon e Kraft x Stam e Schoon - 20:00 - VB TV

Brouwer e Meeuwsen x Ahman e Hellvig - 20:00 - VB TV

Mol A. e Sorum C. x Cottafava e Nicolai - 20:00 - VB TV

Agatha e Rebecca x Nuss e Kloth - 21:00 - Sportv 3 e VB TV

Mariafe e Clancy x Gottardi e Menegatti - 21:00 - VB TV

Losiak e Bryl x Ehlers e Wickler - 21:00 - VB TV

Hodges e Schubert x Crabb Tr. e Brunner - 21:00 - VB TV

Boermans e De Groot x Immers e Van De Velde - 22:00 - VB TV

Partain e Benesh x Ranghieri e Carambula - 22:00 - VB TV

Pedro Solbert e Guto x Evandro e Arthur - 22:00 - Sportv 3 e VB TV

Lupo e Rossi x Perusic e Schweiner - 22:00 - VB TV

Indefinido x Scoles e Flint - 23:00 - VB TV

Indefinido x indefinido - 23:00 - VB TV

Indefinido x indefinido - 23:00 - VB TV

Ana Patrícia e Duda x indefinido - 23:00 - Sportv 3 e VB TV

Jogos do Campeonato Paulista feminino sub 17

Vôlei Valinhos x São Paulo FC - 11h - sem transmissão

Jogos do Campeonato Paulista feminino sub 15

Corinthians x Barueri - 10h - sem transmissão

Quando volta a semifinal do Campeonato Paulista de vôlei masculino

De um lado, o Vedacit Guarulhos já está classificado para a sua terceira final seguida do Campeonato Paulista de vôlei masculino. O elenco venceu os dois jogos da semifinal contra o Farma Conde São José, o primeiro por 3 sets a 1 e o segundo, fora de casa, por 3 sets a 0.

Na outra semifinal, o Suzano venceu o Sesi de Bauru por 3 sets a 1, enquanto na segunda partida o Sesi deu a volta por cima ao ganhar por 3 a 2, em Suzano, com direito a terceiro jogo. Diferente do Paulista de vôlei feminino, o masculino é disputado em melhor de três jogos,

O embate que vai definir o segundo finalista do estadual está marcado para domingo, 15 de outubro, às 21h30, horário de Brasília. Como o Suzano tem uma melhor campanha do que o Sesi, a Arena Suzano será a casa da decisão.

Disputa da semifinal entre Suzano x SESI - 15 de outubro

- 15 de outubro Final entre Vôlei Guarulhos x Suzano ou SESI - sem data marcada

Como assinar a plataforma de streaming VB TV?

Para assistir todos os campeonatos internacionais de vôlei masculino ou feminino, de quadra ou praia, a principal opção é sintonizar a plataforma de streaming VB TV, canal oficial da Federação Internacional de Voleibol. Quem mora no Brasil pode assistir sem problemas, mas não há narração em português.

O pacote Praia sai por R$ 20/mensal, com todos os eventos disponíveis ao vivo, destaques dos jogos e transmissão em até 2 aparelhos ao mesmo tempo, além da opção de cancelar quando quiser.

Fique ligado no passo a passo para se tornar assinante.

Passo 1: Digite www.vb.tv em seu navegador, escolha o pacote 'Praia', localizado à direita da sua tela e toque em 'assine agora', escrito em verde e preto.

Passo 2: Depois, clique em 'selecionar licença' e finalize a compra do produto.

Passo 3: Por fim, você será redirecionado para o menu principal com a programação. Clique no ícone da partida que quer assistir e veja como, quando e onde quiser.

Veja a programação dos jogos do Brasil vôlei feminino nos Jogos Pan-Americanos 2023