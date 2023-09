Jogos de vôlei hoje: programação de domingo e como assistir - 24/09

O Pré-Olímpico de vôlei feminino entra na reta final para definir quem são os seis classificados para as Olimpíadas de Paris, em julho do ano que vem. Confira a programação de jogos neste domingo, 24 de setembro, e saiba como assistir cada um deles.

Quais são os jogos de vôlei neste domingo?

A última rodada do Pré-Olímpico traz dois embates importantes neste domingo. A Itália, líder do grupo C, vai enfrentar a Polônia, que também briga por vaga nas Olimpíadas de Paris, enquanto os Estados Unidos, favorito para conseguir a vaga, jogam contra a Alemanha.

A partir das 11h30, o jogo Lendas do Vôlei reunirá nomes como Sheila Castro, Dante, Rodrigão, Serginho, Adriana e grandes nomes em homenagem à campeã olímpica Walewska, que morreu na última quinta-feira.

A seguir, a programação do domingo.

Pré-Olímpico de vôlei feminino:

Argentina 3 x 2 Peru

Turquia 3 x 0 Bélgica

Japão 2 x 3 Brasil

Canadá 3 x 0 República Tcheca

República Dominicana 3 x 2 Holanda

China 3 x 1 Sérvia

Coreia do Sul 0 x 3 Eslovênia

Tailândia x Colômbia - 09h30 - VBTV

Estados Unidos x Alemanha - 12h30 - Sportv 2 e VBTV

Polônia x Itália - 15h30 - Sportv 2 e VBTV

Amistoso Lendas do Vôlei:

Homenagem para Walewska - 11h30 - Band e Time Brasil e CazéTV no Youtube

Campeonato Paulista sub 21 vôlei masculino:

Sesi SP x Vôlei Renata - 17h - sem transmissão

Transfor x Vôlei Guarulhos - 19h30 - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 15 vôlei feminino:

ADC Bradesco x Farma Conde - 10h - sem transmissão

Seleção Brasileira de vôlei feminino se classifica para as Olimpíadas de Paris

A Seleção Brasileira venceu o Japão neste domingo por 3 sets a 2, em Tóquio, e por isso garantiu a vaga para as Olimpíadas de Paris, em julho do ano que vem. O Brasil abriu o placar, o elenco japonês empatou e a equipe brasileira deu a volta por cima para garantir os dois pontos no tie-break.

Com seis vitórias e uma derrota, o Brasil ficou em segundo lugar no grupo B do Pré-Olímpico atrás da Turquia, em primeiro com sete triunfos e 100% de aproveitamento. Japão, Porto Rico, Argentina, Bélgica, Bulgária e Peru ficaram de fora.

As últimas cinco vagas serão distribuídas através do ranking mundial da FIVB.

Sábado, 16/09:

Brasil 3 x 0 Argentina

Domingo, 17/09:

Brasil 3 x 0 Peru

Terça-feira, 19/09:

Brasil 3 x 2 Bulgária

Quarta-feira, 20/09:

Brasil 3 x 0 Porto Rico

Sexta-feira, 22/09:

Brasil 0 x 3 Turquia

Sábado, 23/09:

Brasil 3 x 0 Bélgica

Domingo, 24/09:

Brasil 3 x 2 Japão

