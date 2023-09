Jogos de vôlei masculino e feminino hoje: programação de domingo, 10/09

Para fechar o fim de semana com chave de ouro, diversos jogos de vôlei masculino e feminino serão disputados neste domingo, 10 de setembro, entre torneios estaduais, nacionais e internacionais. Veja a programação com todos os jogos e como assistir cada um deles.

Quais são os jogos de vôlei neste domingo?

A Seleção Brasileira de vôlei masculino e feminino não joga hoje, 10, mas outros confrontos em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais serão realizados neste domingo no período da manhã e a tarde.

No Europeu masculino, o resultado das oitavas de final mostrarão quem serão os classificados para as quartas de final, enquanto categorias de base do Paulista serão disputados.

No Vôlei de Praia, a etapa no Rio de Janeiro no Circuito Mundial de Vôlei de Praia acontece com as semifinais, disputas pelo bronze e finais.

Campeonato Europeu de vôlei masculino

Sérvia x República Tcheca - 13h - EuroVolley

Polônia x Bélgica - 15h - EuroVolley

Circuito Mundial de Vôlei de Praia - Futures de Miguel Pereira (RJ)

Semifinais, disputas pelo bronze e finais - a partir das 08h - Bandsports

Campeonato Paulista sub-19 de vôlei feminino

Vôlei Taubaté x ABCD/Diadema - 11h30 - sem transmissão

Pinheiros x Paineras - 16h - Youtube

Copa Piratininga adultuo de vôlei feminino

Vôlei Rio Preto x Sesi Vôlei Bauru - 16h - sem transmissão

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira de vôlei feminino?

Sob o comando de José Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira de vôlei feminino vai ser contra a Argentina, no dia 16 de setembro, às 04h, horário de Brasília, em Tóquio, no Japão. O time está no grupo B ao lado de Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Peru e Porto Rico.

São sete rodadas em pontos corridos e turno único, ou seja, as seleções se enfrentam apenas uma vez na competição em terras japonesas. Seguindo o regulamento da FIVB, a vitória por 3x1 ou 3x0 dá três pontos enquanto o placar de 3x2 dá dois pontos para o time vencedor e um para o perdedor.

As 24 seleções de vôlei feminino são divididas em três grupos de quatro, A, B, e C, onde os dois melhores de cada grupo vão para as Olimpíadas de Paris.

O Sportv 2 exibe todas as partidas do Brasil na TV paga.

Próximo confronto da Seleção Brasileira

O Brasil vai jogar o Pré-Olímpico de vôlei masculino em casa, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A estreia está marcada para sábado, 30 de setembro, contra o Catar às 10h, horário de Brasília, em confronto válido pela primeira rodada da competição.

No grupo B, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Itália, Irã, Catar, Cuba, República Tcheca, Alemanha e Ucrânia em sete rodadas por turno único, ou seja, as seleções jogam entre si apenas uma vez. Cada vitória dá pontos para o vencedor - até para o perdedor - na competição.

Os dois melhores de cada grupo (A, B, e C) avançam para as Olímpiadas de Paris, sendo seis vagas disponíveis para os dois gêneros.

Leia também: Que dia é o jogo do Brasil x Argentina vôlei feminino