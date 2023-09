Onde assistir Polônia x Bélgica vôlei masculino no Europeu ao vivo - 10/09

Seleções disputam as oitavas de final do Campeonato Europeu neste domingo

A cidade de Bari, na Itália, recebe a decisão entre Polônia e Bélgica neste domingo, 10 de setembro, pelas oitavas de final do Campeonato Europeu de vôlei masculino. O jogo começa às 16h (horário de Brasília) onde quem vencer vai enfrentar a Sérvia ou a República Tcheca nas quartas de final do torneio continental.

Onde vai passar Polônia x Bélgica vôlei masculino hoje

A partida entre Polônia e Bélgica de vôlei masculino será transmitida para assinantes do EuroVolley TV, plataforma de streaming oficial, a partir das 16h. Nenhuma emissora de televisão no Brasil tem os direitos de transmissão do torneio portanto não há exibição do jogo de vôlei.

Acesse www.eurovolley.tv e, por € 7,99 por mês (R$ 42) ou € 5,99 apenas o feminino ou masculino (R$ 31) você terá direito à programação exclusiva do vôlei europeu na temporada.

A Polônia terminou em primeiro lugar na chave C com cinco vitórias e nenhuma derrota contra República Tcheca, Holanda, Macedônia do Norte, Dinamarca e Montenegro. Em 2009, conquistou a sua primeira medalha de ouro no Europeu de vôlei masculino.

A Bélgica não tem nenhuma medalha no torneio continental e, por isso, terá de se esforçar ao máximo para buscar o triunfo inédito. No grupo A, terminou em quarto lugar com duas vitórias diante da Estônia e Suíça, e três derrotas contra Itália, Sérvia e Alemanha.

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Bari, na Itália

Onde assistir: EuroVolley TV

Classificação atualizada do Europeu de vôlei

Com 24 seleções na disputa, a classificação geral do Campeonato Europeu de vôlei masculino vai tomando forma, com dez posições já determinadas através de resultados da primeira fase. Os eliminados das oitavas de final também já possuem o seu lugar na tabela.

Em cada novo resultado, conforme a hora dos jogos, uma nova posição será definida até o primeiro lugar e medalha de ouro da edição.

15 Bulgária

16 Macedônia do Norte

17 Espanha

18 Israel

19 Finlândia

20 Grécia

21 Montenegro

22 Estônia

23 Suíça

24 Dinamarca

