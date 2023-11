Minas x Brasília vôlei feminino hoje: onde assistir o jogo do Minas - 14/11

Minas x Brasília vôlei feminino hoje: onde assistir o jogo do Minas – 14/11

O Minas, atual vice-campeão nacional, estreou com vitória diante do Blumenau. Nesta terça-feira, 14 de novembro, o elenco de vôlei feminino do Minas volta a jogar na Superliga contra o Brasília, equipe que ainda não pontuou, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A partida começa às 18h30 (de Brasília) e é válida pela segunda rodada.

Confira a tabela de jogos da Superliga de vôlei feminino 2023/2024

Onde assistir Minas x Brasília vôlei feminino ao vivo

Para assistir a partida entre Minas e Brasília de vôlei feminino basta sintonizar no Canal Vôlei Brasil, plataforma digital para assinantes, a partir das 18h30 (de Brasília) em qualquer lugar do país ao vivo. Nenhum canal de televisão vai transmitir o jogo da Superliga nesta terça-feira.

Os direitos da Superliga de vôlei são divididos entre o Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV com a NSports, e os canais Sportv. A agenda de transmissões é organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol, por isso alguns confrontos não vão passar na TV.

A Superliga de vôlei feminino é um campeonato jogado por 12 equipes em quatro etapas: a classificatória, quartas de final, semifinal e a final. O time que conquistar mais pontos rodada após rodada na primeira fase fica com a vaga para as quartas de final.

Minas x Brasília

Data: terça-feira, 14 de novembro de 2023

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Quantas rodadas tem a Superliga de vôlei?

A primeira fase da Superliga de vôlei feminino é jogada por 12 equipes em 22 rodadas, divididas em turno e returno sob o sistema de pontos corridos. Isso significa que cada clube disputa 11 partidas em cada um dos turnos, uma vez como mandante e a outra como visitante contra os mesmos onze competidores.

A Superliga teve início em 04 de novembro com o duelo entre Blumenau e São Caetano, enquanto a última rodada está marcada para 22 de março de 2024, com os seis jogos no mesmo horário. Cada vitória é fundamental para os times alçarem uma melhor posição na tabela e consequentemente a vaga até a fase seguinte.

Os oito primeiros da classificação avançam para as quartas de final, disputadas em playoffs de melhor de três. Para formar os confrontos, o cruzamento olímpico determina que: 1º x 8º, 2º x 7º e assim sucessivamente. A semifinal, etapa seguinte, também é realizada em série de três jogos.

A final da Superliga está marcada para 28 de 04 de 2024.

Programação da segunda rodada na Superliga

A segunda rodada da Superliga de vôlei feminino começa nesta terça-feira e vai até a próxima quinta, 16 de novembro, com seis duelos. O destaque fica para o encontro de Minas e Brasília, além de Flamengo e Barueri.

Os jogos tem transmissão ao vivo da plataforma Canal Vôlei Brasil e Sportv.

Terça-feira, 14.11 - Praia Clube x Blumenau (18h30)

Local: Arena Dentil, em Uberlândia

Onde assistir: Sportv 2

Terça-feira, 14.11 - Minas x Brasília (18h30)

Local: Arena UniBH

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Terça-feira, 14.11 - Fluminense x Pinheiros (21h)

Local: Clube Sociedade Hebraica

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil e Sportv 2

Quarta-feira, 15/11 - Osasco x Vôlei Maringá (18h30)

Local: Ginásio José Liberati

Onde assistir: Sportv 2

Quarta-feira, 15/11 - Flamengo x Barueri (21h)

Local: Tijuca Tênis Clube

Onde assistir: Sportv 2

Quinta-feira, 16.11 - São Caetano x Sesi Vôlei Bauru (20h)

Local: Ginásio Milton Feijão

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

