Osasco está classificado na semifinal do Paulista - Foto: Reprodução/Youtube/Osasco TV

Clube disputa a semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino

Na semifinal, jogo do Osasco de vôlei feminino será quinta (21)

Líder da fase classificatória no Campeonato Paulista de vôlei feminino, o Osasco se prepara para disputar a semifinal na próxima quinta-feira, 21 de setembro, contra o Barueri. O elenco que vencer os dois jogos se classifica para a final, por isso veja o calendário da semifinal.

Jogo do Osasco de vôlei feminino na semifinal do Paulista 2023

Dono da melhor campanha na fase classificatória com seis vitórias, o Osasco vai enfrentar o Barueri, quarto lugar na tabela, pela semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino, em 21 e 28 de setembro, às 19h30 e 21h30, no horário de Brasília.

O jogo de ida vai ser em 21 de setembro, em Barueri, e a volta em 28 de setembro, no Ginásio José Liberatti, já que o Osasco possui a vantagem de jogar o segundo confronto em casa por ter a melhor campanha. Invicto, o elenco venceu os seis jogos do estadual, inclusive contra o Barueri.

Barueri Volleyball Club x Osasco São Cristóvão Saúde

Data: Quinta-feira, 21/09

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Sportville, em Barueri

Onde assistir: Sportv 2

Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri Volleyball Club

Data: Quinta-feira, 28/09

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Sportv 2

Elenco do Osasco na temporada

O Osasco tem grandes nomes do vôlei em seu elenco como Camila Brait, medalha de prata com a Seleção Brasileira em Tóquio e vencedora do Sul-Americano e Grand Prix, além de Tiffany, a primeira atleta trans a jogar uma partida da Superliga.

Outra peça chave no time do Osasco é Fabiana Claudino, de 38 anos, medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008, em Pequim e Londres, 2012, com o Brasil. A central renovou com o time de Osasco por mais uma temporada.

LÍBEROS:

Camila Brait e Silvana Papini

CENTRAIS:

Fabiana, Brionne Butler, Callie Schwarzenbach e Geovana Vitória

LEVANTADORAS:

Giovana e Kenya

PONTEIRAS:

Glayce, Maira, Mayara, Tifanny, Amanda e Duda

OPOSTA:

Lorenne

O que é o Golden Set?

O regulamento do Campeonato Paulista de vôlei feminino indica que, em caso de empate entre as duas partidas na semifinal ou final, o Golden Set será o critério utilizado para definir o vencedor. O Golden Set é descrito como um 'novo jogo', disputado na mesma partida com vitória para o time que marcar 25 pontos primeiro, mantendo a diferença de dois pontos.

Para não realizar um novo jogo, um novo set é realizado no dia do segundo confronto em que acontece o empate. Por exemplo, se o Osasco vencer o primeiro jogo por 3 a 0, e o Barueri levar o segundo por 3 a 1, um novo set será jogado em quadra até 25 pontos, onde quem vencer se torna o ganhador.

Na temporada 2017, o Osasco venceu o Barueri na final do Paulista no Golden Set. O elenco venceu o primeiro jogo mas perdeu o segundo, enquanto no novo set ganhou por 25 a 23.

