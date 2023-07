Seleção Brasileira já está classificada para as quartas de final da competição

O Brasil ainda joga hoje? Jogos do vôlei masculino Liga das Nações (07/7)

O Brasil ainda joga hoje? Jogos do vôlei masculino Liga das Nações (07/7)

O Brasil de vôlei masculino perdeu para a Polônia de maneira inesperada na madrugada dessa sexta-feira, 7 de julho, por 3x1, mas mesmo com a derrota, a seleção brasileira já tem uma nova partida para enfrentar. A última semana da Liga das Nações continua hoje com a busca entre as seleções pela vaga nas quartas de final. Veja a programação atualizada.

Jogos de vôlei masculino hoje na Liga das Nações

O Brasil volta a jogar na madrugada de sábado, 00h (horário de Brasília), mas hoje, 7 de julho, ainda há duas disputas do vôlei masculino da Liga das Nações.

Polônia 3 x 1 Brasil

Sexta-feira, 07/07

Pasay City, nas Filipinas

Bulgária 3 x 2 Irã

Sexta-feira, 07/07

Anaheim, Estados Unidos

Eslovênia 0 x 3 Itália

Sexta-feira, 07/07

Pasay City, nas Filipinas

Japão 3 x 1 Holanda

Sexta-feira, 07/07

Pasay City, nas Filipinas

Sérvia x França - 17h30

Sexta-feira, 07/07 em Anaheim, nos Estados Unidos

Onde assistir: SporTV 2

Cuba x Alemanha - 21h

Sexta-feira, 07/07 em Anaheim, nos Estados Unidos

Onde assistir: SporTV 2

Confira a tabela jogos Brasil vôlei feminino atualizada

Quando o Brasil joga hoje na Liga das Nações de vôlei masculino?

Classificado para as quartas de final da Liga das Nações, a Seleção de vôlei masculino do Brasil vai enfrentar a China na madrugada de sábado, 08 de julho, na terceira semana. O jogo começa meia noite, horário de Brasília, em Pasay City, nas Filipinas.

O Brasil caiu da quarta para a sexta posição na classificação geral. Mesmo com o resultado ruim, o time brasileiro não pode mais se alcançado pelo nono e décimo lugar, a Sérvia e a França por conta da diferença em vitórias e a pontuação.

Mesmo se perder para a China no sábado, o Brasil ainda estará classificado para as quartas de final.

Sábado, 08/07 – Brasil x China, às 0h (horário de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2

Data das quartas de final da Liga das Nações

As quartas de final do vôlei masculino serão disputadas os dias 19 e 20 de julho, quarta e quinta-feira, respectivamente, na cidade de Gdansk, na Polônia. Os jogos estão previstos para ocorrer às 12h e 15h do horário de Brasília.

Os sete melhores da tabela avançam para a segunda fase da Liga das Nações. O oitavo é a Polônia que por ser anfitriã da fase final tem a vaga garantida. Caso ela termine entre as primeiras posições, uma nova vaga será disponibilizada.

A semifinal será disputada em 22 de julho, sábado, e a disputa pelo terceiro lugar e a final no domingo, 23 do mesmo mês em Gdansk.