Onde assistir Alemanha x Bulgária vôlei masculino hoje ao vivo - 05/07

Lanternas na tabela da Liga das Nações, Alemanha e Bulgária se enfrentam nesta quarta-feira, 05 de julho, pela terceira semana de classificatórias em Anaheim, nos Estados Unidos. O jogo entre Alemanha x Bulgária vôlei masculino será disputado às 21h, horário de Brasília. Saiba onde assistir ao vivo.

Confira também a classificação da Liga das Nações 2023

Como assistir Alemanha x Bulgária vôlei masculino ao vivo

A partida entre Alemanha x Bulgária vôlei masculino será transmitida no SporTV 2 nesta quarta-feira. O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode sintonizar a retransmissão da emissora na plataforma e curtir de qualquer lugar do Brasil.

Horário: nove horas da noite

Local: Anaheim, nos Estados Unidos

Onde assistir Alemanha x Bulgária vôlei masculino hoje: SporTV 2

Saiba se o Brasil de vôlei masculino é eliminado se perder para a Holanda

Como estão as seleções na Liga das Nações?

Com uma vitória e quatro pontos, a Alemanha é lanterna da tabela da Liga das Nações de vôlei masculino. O elenco não deve chegar à zona de classificação para as quartas de final já que não tem a pontuação necessária. O time só venceu o Canadá na competição, perdendo todos os outros combates incluindo contra o Brasil.

Do outro lado, a Bulgária está em 15º na classificação, penúltima colocação com uma vitória e seis pontos. O time búlgaro tem um melhor desempenho do que os alemães, mas também não deve chegar à próxima etapa da Liga das Nações porque não tem a pontuação necessária. O elenco só venceu a Eslovênia na competição.

Data das quartas de final

As quartas de final de vôlei masculino serão realizadas em 19 e 20 de julho, em Gdansk, na Polônia. Oito seleções vão jogar a primeira rodada eliminatória.

Depois, a semifinal e a final vão ser disputadas em 22 e 23 de julho, sábado e domingo respectivamente. A disputa do terceiro lugar também acontece no domingo com os perdedores das semifinais.

Todos os jogos são únicos, realizados na cidade polonesa de Gdansk.

Leia também:

Premiação da Liga das Nações 2023