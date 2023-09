Onde assistir Argentina x Porto Rico de vôlei feminino no Pré-Olímpico (21)

Após a derrota para a Turquia, a Seleção da Argentina volta para a quadra nesta quinta-feira, 21 de setembro, para enfrentar Porto Rico na quinta rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino. O jogo começa às 22h (de Brasília) e tem transmissão ao vivo na televisão.

Transmissão do jogo da Argentina vôlei feminino hoje

O jogo entre a Argentina e Porto Rico de vôlei feminino será transmitido no Sportv 2, na TV paga, e no pay-per-view da federação VB TV, a partir das 22h. Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode acompanhar a retransmissão do Sportv na plataforma digital em qualquer lugar do país.

O treinador Daniel Jorge Castellani, da Argentina, vai escalar para o jogo de hoje Paula Nizetich, Bianca Cugno, Lucia Herrera Rodriguez, Bianca Farriol, Victoria Mayer e Daniela Bulaich Simian.

Porto Rico entra em quadra com as jogadoras Paola Rojas, Wilmarie Rivera, Brittany Abercrombie, Paula Rivera, Neira Ortiz e Santiago Cabrera, sob o comando do treinador Fernando Javier.

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Ginásio Nacional Yoyogi, em Tóquio

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Classificação atualizada dos grupos do Pré-Olímpico vôlei feminino 2023

Quantas seleções se classificam para as Olimpíadas de Paris?

O Pré-Olímpico de vôlei feminino dá seis vagas para os Jogos Olímpicos de Paris. Com exceção da França, que já tem a classificação assegurada por receber o evento, 24 equipes disputam o torneio qualificatório em setembro.

As seleções são divididas em três grupos de oito, através de sorteio, com sedes diferentes. Os integrantes de cada chave jogam entre si por turno único, isto é, apenas uma vez em sete rodadas. Os dois melhores de cada grupo se classificam para as Olimpíadas de Paris 2024.

O grupo A tem Canadá, China, República Tcheca, República Dominicana, México, Holanda, Sérvia e Ucrânia, com sede em Ningo. No grupo B, em Tóquio, estão Argentina, Brasil, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia.

Já no grupo C, disputado em Lódz, estão Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Colômbia, Polônia, Eslovênia, Tailândia e Estados Unidos.

Tabela de jogos da Argentina no Pré-Olímpico

A Seleção da Argentina está no grupo B do Pré-Olímpico de vôlei feminino com Brasil, Japão, Turquia, Bélgica, Porto Rico, Bulgária e Peru. O elenco sul-americano venceu uma partida e perdeu as outras três que disputou até aqui.

O elenco argentino tem poucas chances de se classificar para as Olimpíadas de Paris.

Brasil 3 x 0 Argentina - 1ª rodada

Sábado, 16 de setembro em Tóquio

Japão 3 x 0 Argentina - 2ª rodada

Domingo, 17 de setembro em Tóquio

Bélgica 0 x 3 Argentina - 3ª rodada

Segunda-feira, 18 de setembro em Tóquio

Turquia 3 x 1 Argentina - 4ª rodada

Quarta-feira, 20 de setembro em Tóquio

Porto Rico x Argentina - 5ª rodada

Quarta-feira, 20 de setembro em Tóquio às 22h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Bulgária x Argentina - 6ª rodada

Sábado, 23 de setembro em Tóquio às 01h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Argentina x Peru - 7ª rodada

Domingo, 24 de setembro em Tóquio às 01h

Onde assistir: VB TV

