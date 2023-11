Onde assistir Brasília x Osasco vôlei feminino na Superliga hoje - 09/11

Camila Brait no Osasco - Foto: Reprodução/Osasco Voleibol Clube/Divulgação

As atenções se voltam para o Ginásio SESI Taguatinga, no Distrito Federal, onde o campeão paulista Osasco estreia na nova temporada da Superliga de vôlei feminino. O adversário da primeira rodada é o Brasília, que busca o título inédito, com início às 17h (de Brasília) e transmissão ao vivo.

Jogo do Brasília x Osasco de vôlei feminino hoje

O canal que vai transmitir o jogo do Brasília e Osasco na Superliga de vôlei feminino é o Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura. A partida começa às 17h, horário de Brasília, e também pode ser vista por assinantes no streaming Globoplay.

Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a partida nesta quinta-feira porque só o Sportv tem os direitos de transmissão da Superliga. No Globoplay, dá para assistir no navegador (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo do celular.

Convidado do Campeonato Mineiro, o Brasília parou em terceiro lugar após vencer uma partida e perder as outras duas, enquanto o Osasco vem embalado devido à conquista do 17º título paulista da sua história, além de estar invicto por 12 partidas.

Qual é a escalação de Brasília x Osasco de vôlei feminino hoje?

Para a estreia na Superliga, o Brasília deverá escalar a líbero Vitória, as ponteiras Ana Medina e Naiara, a levantadora Ju Carrijo, central Kelly e a opostas Laiza.

Já o Osasco, do treinador Luizomar, contará com a levantadora Kenya, a líbero Camila Brait, as ponteiras Maira e Tiffany, a oposta Lorenne e a central Fabiana.

Osasco é favorito no confronto contra o Brasília

Logo após conquistar o título paulista, o Osasco alcançou a marca de 12 de invencibilidade. Para o duelo desta quinta-feira, válido pela primeira rodada da Superliga, o Osasco é favorito a faturar os três pontos contra o Brasília, no Distrito Federal.

Na última sexta-feira, o Osasco venceu o Alianza Lima, do Peru, por 3 sets a 0 em amistoso disputado no Coliseo Eduardo Dibos, em Lima, a capital peruana.

O treinador Luizomar terá o elenco completo para a estreia na Superliga. A líbero Camila Brait, a central Fabiana e a ponteira Tiffany são os nomes que mais geram esperança no torcedor osasquense. Giovana e Kenya também são peças fundamentais no grupo do Osasco.

Mesmo fora de casa, o time mantém a confiança de garantir os três pontos. O primeiro duelo em casa, no Ginásio José Liberatti, vai ser em 15 de novembro, contra o Maringá.

Quantas rodadas tem a Superliga feminina?

A fase classificatória da Superliga de vôlei feminino é composta por 22 rodadas, divididas em turno e returno. Isso significa que as equipes se enfrentam duas vezes no campeonato, a primeira como mandante e a segunda como visitante sob o sistema de pontos corridos.

O tradicional formato está mantido para a edição da Superliga. O Praia Clube, atual campeão, mantém o favoritismo ao lado do Minas, enquanto Osasco e Flamengo correrão por fora em busca do tão sonhado título e, principalmente, sob o objetivo de quebrar a hegemonia dos times mineiros.

A primeira fase reúne as equipes em 22 rodadas, onde os oito melhores avançam às quartas de final, depois a semifinal e aí a decisão pelo título nacional da temporada. Com exceção da final, as quartas e a semifinal são jogadas em série de três partidas.

Como comprar ingresso para a partida?

Os ingressos para a partida entre Brasília e Osasco, no SESI Taguatinga, estão disponíveis no site Ticket Fácil, e na bilheteria do ginásio das 14h às 18h, horário de Brasília. Como o mando de quadra pertence ao Brasília, é o clube que fica responsável pela venda de tickets.

Para assistir o jogo a torcida terá que desembolsar R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia e a meia entrada solidária, sendo obrigatório a doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal, na entrada do ginásio.

Todos os ingressos são para a arquibancada do ginásio.

Passo 1: acesse www.ticketfacil.com.br, digite na barra de busca 'Brasília' ou 'Osasco' e clique no ícone da promoção da partida. Depois, toque em 'comprar', escrito em verde e preto.

Passo 2: escolha a entrada inteira ou meia, selecione quantos ingressos irá comprar e clique em 'avançar e depois novamente em 'avançar.

Passo 3: identifique-se no site, complete o seu cadastro de forma gratuita, o endereço de entrega e a forma de pagamento. Por fim, confirme o pagamento e apresente no horário da partida o código do seu ingresso pelo celular, ou a imagem do ticket para entrar.

