Onde assistir Itália x Cuba no Pré-Olímpico de vôlei masculino hoje - 07/10

No Maracanãzinho, a Itália enfrenta Cuba neste sábado, 7 de outubro, pela sexta e penúltima rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino às 13h30 (de Brasília). Os italianos precisam da vitória para seguirem vivos no qualificatório, enquanto os cubanos tem poucas chances de classificação.

Saiba onde assistir Brasil x Itália na final no Pré-Olímpico no domingo

Transmissão jogo da Itália x Cuba de vôlei masculino

Para assistir a partida entre Itália e Cuba de vôlei masculino basta ligar no canal pago Sportv 2 e na plataforma de streaming VB TV a partir das 13h30, horário de Brasília. A Globo tem os direitos de transmissão do Pré-Olímpico, mas só exibe os jogos do Brasil na televisão aberta.

A Itália vem de vitória contra Irã, na última sexta-feira pela quinta rodada, pulando de quarto para a segunda posição da tabela com 12 pontos. Já a derrota para o Brasil colocou Cuba em quarto lugar, com nove pontos, sem qualquer perspectiva de classificação.

Qual é a escalação de Itália x Cuba no vôlei masculino hoje?

Os italianos deverão manter o mesmo sexteto do duelo contra Irã, com Sbertoli, Michieletto, Romano, Galassi, Rinaldi e Sanguinetti. Atletas como Lavia e Giannelli podem sair do banco para a quadra principal em qualquer minuto.

Cuba, por outro lado, terá Christian Thondike, García, Josué Herrera, López, Yant e Alonso, com participação de Concepcion e Mejias.

Classificação do grupo da Itália no Pré-Olímpico

Com cinco vitórias e 15 pontos, a Seleção da Alemanha tem a vaga olímpica basicamente encaminhada em primeiro lugar no grupo A do Pré-Olímpico, com Brasil, Catar, Ucrânia, República Tcheca, Itália, Cuba e Irã. Todos os jogos são realizados no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, entre os horários das 10h, 13h30, 17h e 20h30, de Brasília.

A disputa pela segunda vaga está entre Itália e Brasil. Os italianos somam 12 pontos, mas entram em quadra para enfrentar Cuba neste sábado, enquanto os brasileiros tem um ponto a mais neste momento porque venceram Irã com folga.

Se a Itália vencer Cuba hoje, o duelo de domingo entre Brasil e Itália irá definir quem avança em segundo lugar. Não há favoritos na disputa, já que estamos abordando duas das maiores seleções de vôlei masculino. O que dá para saber é que será um jogo acirrado e bastante pegado.

Tabela de jogos da Itália no Pré-Olímpico

No grupo A, a Itália disputou seis de sete partidas no Pré-Olímpico de Vôlei Masculino contra Brasil, Ucrânia, Alemanha, Irã, República Tcheca, Catar e Cuba. Sob o sistema de pontos corridos, o objetivo é alcançar o máximo de pontos para ocupar a primeira ou segunda posição.

PRIMEIRA RODADA

Itália 3 x 1 República Tcheca - 24/26, 25/18, 25/22 e 25/19

Sábado, 30 de setembro às 17h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

SEGUNDA RODADA

Itália 3 x 0 Catar - 25/19, 25/20 e 25/19

Domingo, 01 de outubro às 17h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

TERCEIRA RODADA

Itália 3 x 0 Ucrânia - 25/23, 25/16 e 25/16

Terça-feira, 03 de outubro às 17h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

QUARTA RODADA

Itália 1 x 3 Alemanha - 24/26, 25/18, 20/25 e 23/25

Quarta-feira, 04 de outubro às 13h30 (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

QUINTA RODADA

Itália 3 x 0 Irã - 25/22, 25/22 e 25/23

Sexta-feira, 06 de outubro às 13h30 (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

SEXTA RODADA

Itália x Cuba

Sábado, 07 de outubro às 13h30 (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

SÉTIMA RODADA

Brasil x Itália

Domingo, 08 de outubro às 10h (horário de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Leia também:

Veja a tabela de jogos do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia