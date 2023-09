Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino sub-17 no Sul-Americano - 28/09

Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino sub-17 no Sul-Americano – 28/09

Após estrear com vitória diante do Chile, a Seleção Brasileira de vôlei feminino disputa a segunda rodada do Sul-Americano sub 17 contra o Equador, no Ginásio Coliseo Miguel Grau, em Lima, a partir das 18h (de Brasília). O campeonato é disputado por sete seleções em fase classificatória e eliminatória.

Transmissão do jogo do Brasil vôlei feminino sub-17 hoje

A transmissão da partida entre Brasil e Equador de vôlei feminino sub 17 estará disponível de graça para todo o país no site da Confederação Sul-Americana de Voleibol e no canal no Youtube. Sintonize a plataforma a partir das 18h, horário de Brasília, para acompanhar a segunda rodada.

Os canais Sportv não tem os direitos de transmissão do Sul-Americano porque é um torneio de base. A única opção para o torcedor é acessar as mídias oficiais da CSV de forma gratuita pelo computador ou aplicativo, sem pagar um centavo por isso.

O duelo entre Brasil e Equador nesta quinta-feira é importante para as brasileiras porque poderá encaminhar a sua vaga para a próxima fase na competição. O grupo é comandado por Fofão, medalha de bronze em 1996, 2000 e ouro em 2008 com a Seleção Brasileira.

Horário: 18h (De Brasília)

Local: Ginásio Coliseo Miguel Grau, em Lima, no Peru

Onde assistir: Youtube @voleysur e site da Confederação Sul-Americana de Voleibol

Saiba quando vai ser o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino

Como funciona o Sul-Americano?

Organizado pela Confederação Sul-Americana de Voleibol, a CSV, o Campeonato Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino abriga as seleções Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia em um torneio separado em duas fases: classificatório e eliminatória.

A primeira fase divide as equipes em duas chaves, onde o grupo B tem Brasil, Chile, Colômbia e Equador, enquanto no A estão Argentina, Peru e Bolívia. Elas jogam entre si por duas e três rodadas por turno único onde os dois melhores classificados avançam de fase.

Daí, começa a semifinal, a etapa eliminatória do torneio. As três seleções que conquistam as medalhas de bronze, prata e ouro se classificam também para o Mundial da categoria em 2024, o primeiro realizado pela Federação Internacional de Voleibol.

TABELA DO BRASIL SUL-AMERICANO VÔLEI FEMININO SUB 17:

Quarta-feira, 27/09

Brasil 3 x 1 Chile

Quinta-feira, 28/09

Brasil x Equador, às 18h (de Brasília)

Sexta-feira, 29/09

Brasil x Colômbia, às 18h (de Brasília)

Leia também:

Globo e Sportv exibirão jogos do Brasil no Pré-Olímpico vôlei masculino