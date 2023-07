Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino hoje na Liga das Nações - 02/07

A Seleção Brasileira enfrenta a Tailândia neste domingo, 02 de julho, pela última partida na terceira semana da Liga das Nações às 10h30, horário de Brasília, em Bangkok. O confronto entre Brasil x Tailândia vôlei feminino vai definir se o time brasileiro avança ou não para as quartas de final.

Onde assistir Brasil x Tailândia vôlei feminino hoje

A partida entre Brasil x Tailândia vôlei feminino será transmitida no SporTV 2 ao vivo neste domingo. O canal está disponível só na TV paga.

Quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' pode acompanhar a transmissão do canal e assim curtir o jogo de vôlei feminino do Brasil.

Horário: dez e meia da manhã

Local: Bangkok, na Tailândia

Onde assistir Brasil x Tailândia vôlei feminino hoje: SporTV 2

Saiba quando é a final da Liga das Nações vôlei feminino 2023

Qual é a situação do Brasil na Liga das Nações?

Com a derrota para o Canadá e a Turquia, a Seleção Feminina de vôlei caiu para a sexta posição da tabela com sete vitórias e 21 pontos. O jogo contra a Tailândia é decisivo para o Brasil saber se avança ou não para a próxima fase.

A Liga das Nações funciona da seguinte maneira: as dezesseis seleções jogam por três semanas, sendo quatro partidas por semana, total de 12 jogos. Ao fim das rodadas, os sete primeiros da classificação seguem para as quartas de final da competição, além dos Estados Unidos que, por sediar o mata-mata garante vaga direto.

Portanto, o Brasil precisa terminar entre os sete primeiros (ou oito, se os EUA ocupar a parte de cima) para carimbar o seu passaporte até a próxima etapa. Se isso acontecer, o chaveamento será da seguinte forma: o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo lugar contra o sétimo e assim sucessivamente.

Cada vitória é somada aos pontos do grupo. O Brasil precisa vencer a Tailândia para terminar na parte de cima da tabela.

PRIMEIRA SEMANA: (Nagoya, no Japão)

31/05 – Brasil 2 x 3 China

01/06 – Brasil 3 x 0 Holanda

03/06 – Brasil 3 x 1 República Dominicana

04/06 – Brasil 3 x 0 Croácia

SEGUNDA SEMANA (Brasília, no Brasil)

14/06 – Brasil 3 x 0 Coréia do Sul

15/06 – Brasil 3 x 2 Sérvia

17/06 – Brasil 3 x 1 Alemanha

18/06 – Brasil 0 x 3 Estados Unidos

TERCEIRA SEMANA (Bangkok, na Tailândia)

28/06 – Brasil 3 x 2 Itália

29/06 – Brasil 2 x 3 Canadá

30/06 – Brasil 0 x 3 Turquia

02/07 – Brasil x Tailândia vôlei feminino, às 10h30

Quando a Seleção feminina de vôlei volta a jogar?

Com o fim da fase classificatória, o Brasil volta a jogar a partir de 12 de julho, quarta-feira, pelas quartas de final da Liga das Nações 2023. O time ainda não sabe quem vai enfrentar no mata-mata se garantir a vaga.

As quartas de final serão disputadas em 12 e 13 de julho, quarta e quinta, no College Park Center, em Arlington, no Texas, Estados Unidos. Todos os jogos são únicos, ou seja, não há segunda chance as seleções.

A semifinal está agendada para 15 de julho, sábado, e a final e a disputa pela medalha de bronze no domingo, 16.

