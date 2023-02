Onde assistir o jogo do Sada Cruzeiro x Farma Conde hoje na Superliga (10/02)

Tem jogão na Superliga de Vôlei Masculino! O Sada Cruzeiro recebe o Farma Conde São José na noite desta sexta-feira, 10 de fevereiro, pela sexta rodada no returno na fase classificatória. Com início às 21h (Horário de Brasília), o jogo do Sada Cruzeiro hoje vai ser no Ginásio Poliesportivo Do Riacho, em Contagem.

O elenco cruzeirense ocupa a liderança da Superliga, enquanto o Farma vem em quinta posição.

Doze equipes disputam a Superliga de Vôlei Masculino. Na fase classificatória são 22 rodadas, sendo onze em cada turno. Os oito melhores avançam para as quartas de final, o sistema mata-mata. O time que fechar duas partidas primeiro leva. Os vencedores vão para a semifinal e por fim a final acontece com os dois vencedores das semis.

Como assistir jogo do Sada Cruzeiro hoje no vôlei

O jogo do Sada Cruzeiro e Farma Conde São José hoje vai passar no SporTV 2, GloboPlay e NSports às 21h, horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva nos canais de TV, o SporTV é quem exibe a partida de vôlei masculino nesta sexta-feira em todo o território nacional. Basta sintonizar para curtir ao vivo o duelo acirrado entre as equipes.

Enquanto isso, o torcedor pode acompanhar no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes. A plataforma retransmite as imagens do canal SporTV para quem tem o canal nos pacotes do serviço. Quem é assinante da TV paga pode assistir no Canais Globo.

Já o Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV com NSports, transmite também o jogo do Sada Cruzeiro para quem tem a assinatura da plataforma.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

TV: SporTV 2

Online: GloboPlay e NSports

Classificação da Superliga de Vôlei Masculino

As equipes da Superliga de Vôlei Masculino disputam rodada por rodada até alcançarem as posições de classificação na temporada.

Cada ponto é importante na temporada já que somente os oito melhores avançam para a próxima etapa da competição. O Sada Cruzeiro é o líder da classificação com 40 pontos.

1 Sada Cruzeiro - 40 pontos

2 Vôlei Renata - 34 pontos

3 Minas - 31 pontos

4 Corinthians - 30 pontos

5 São José - 28 pontos

6 SESI SP - 27 pontos

7 Suzano Vôlei - 26 pontos

8 Apan ELEVA - 24 pontos

9 Araguari Vôlei - 23 pontos

10 América Vôlei - 11 pontos

11 Brasília - 6 pontos

12 Rede Cuca - 3 pontos

O que aconteceu com Wallace

O episódio envolvendo Wallace, jogador do Sada Cruzeiro, deu o que falar nas redes sociais. O atleta de Vôlei postou uma foto segurando uma arma em um clube de tiros. Horas depois, abriu uma caixa de perguntas para os seguidores no Instagram.

Wallace respondeu a uma pergunta "Daria um tiro na cara do Lula com essa 12 (arma)?" com uma enquete sob os dizeres "Alguém faria isso? Sim ou não". O Cruzeiro pediu desculpas nas redes sociais, mas na sequência optou por afastar o jogador.

Mais tarde, o Conselho de Ética do COB suspendeu o atleta. Wallace segue fora das quadras por tempo indeterminado.

