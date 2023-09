Onde assistir o jogo Sorocaba x Osasco vôlei feminino hoje - 15/09

Osasco briga pela liderança do Paulista - Foto: DCI

O Campeonato Paulista de vôlei feminino coloca o Renasce Sorocaba e o Osasco frente a frente nesta sexta-feira, 15 de setembro, pela última rodada da fase classificatória. A bola sobe às 19h (de Brasília) no Ginásio SESI, em Sorocaba, com transmissão gratuita para o público.

Sorocaba x Osasco vôlei feminino hoje

Entre no canal Poder Sports TV no Youtube para assistir a partida entre Renasce Sorocaba e Osasco hoje, às 19h, pela última rodada do Campeonato Paulista de vôlei feminino. Não dá para assistir na televisão porque nenhum canal vai passar o jogo.

O Sportv detém os direitos de transmissão do Paulista, mas decidiu colocar Sesi Vôlei Bauru e Pinheiros em sua programação. Entre em contato com o seu operador para obter a emissora.

O Sorocaba não briga por vaga na semifinal enquanto o Osasco, atual líder, busca os três pontos para se manter em primeiro lugar e obter a vantagem na próxima fase.

Renasce Sorocaba x Osasco - 19h

Sesi Sorocaba, em São Paulo

Onde assistir: canal Poder Sports TV no Youtube

O que está em jogo na última rodada do Paulista feminino de vôlei?

Osasco, Pinheiros e Sesi Vôlei Bauru já estão com a vaga assegurada na semifinal, mas a última rodada na fase classificatória do Campeonato Paulista de vôlei feminino irá definir as posições em definitivo. Barueri e Campinas brigam pela quarta e última vaga.

Para formar o chaveamento da semifinal, o Paulista seguem o cruzamento olímpico, onde o 1º lugar enfrenta o 4º, e o 2º joga diante do 3º. Quando melhor a posição na tabela, mais fácil o duelo.

O Osasco é o atual líder, mas se perder para o Sorocaba quem assume a primeira posição da classificação é o Pinheiros ou o Sesi Vôlei Bauru. Na contramão, Sorocaba e São Caetano já não brigam mais por vagas na próxima fase.

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino

1) Osasco - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Pinheiros - 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota)

3) Sesi Vôlei Bauru - 12 pontos (quatro vitórias e uma derrota)

4) Barueri - 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

5) Campinas - 6 pontos (duas vitórias e três derrotas)

6) Renasce Sorocaba - 3 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

7) São Caetano - 0 pontos (seis derrotas).

Como funciona a segunda fase do Paulista?

Osasco, Pinheiros, Sesi Vôlei Bauru e mais uma equipe vão disputar a semifinal, a fase eliminatória do Campeonato Paulista de vôlei feminino. Assim que a sétima rodada acabar, o cruzamento olímpico vai formar os dois jogos da semifinal e também o chaveamento.

A etapa eliminatória do Paulista é jogada em melhor de dois jogos, onde o elenco que vencer ambos os duelos carimba o passaporte para a final do estadual. Caso o confronto termine em empate, 3 a 2, aí o Golden Set entra em ação para desempatar e definir o vencedor.

O Golden Set é definido como um 'novo jogo'. Um novo set entre as equipes tem início e quem alcançar os 15 pontos primeiro vence, mantendo sempre a diferença de dois pontos com o adversário. Na final, o critério de desempate para as duas partidas é o mesmo.

O Sesi Vôlei Bauru derrotou o Pinheiro na final do ano passado e por isso é o atual campeão paulista.

