Onde assistir Osasco x Sesi Bauru vôlei feminino no Paulista ao vivo - 08/09

O líder Sesi Vôlei Bauru visita o Osasco nesta sexta-feira, 8 de setembro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista de vôlei feminino no Ginásio Professor José Liberatti, na cidade de Osasco. A transmissão começa às 20h (de Brasília), então saiba onde assistir ao vivo Osasco x Sesi Bauru.

Transmissão Osasco x Sesi Bauru vôlei feminino

A partida entre Osasco x Sesi Vôlei Bauru será transmitida às 20h no Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o vôlei feminino nesta sexta-feira.

O canal do Osasco TV no Youtube vai exibir a partida mas sem imagens de forma gratuita.

Vice-líder do Campeonato Paulista de vôlei feminino, o Osasco soma nove pontos em três vitórias. O elenco tem a possibilidade de assumir a ponta da tabela se vencer em casa hoje. Já o Sesi venceu as quatro partidas que disputou no estadual, com 12 pontos em primeiro lugar. O clássico paulista promete ser acirrado nesta sexta-feira.

O Campeonato Paulista é disputado em sete rodadas classificatórias, em pontos corridos, e as eliminatórias com a semifinal e a final.

Horário: 20h

Local: Ginásio Professor José Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Sportv 2

Ainda tem ingresso para comprar?

Os ingressos para o público em geral no jogo do Osasco e Sesi Vôlei Bauru, no Ginásio Professor José Liberatti, estão esgotados. Quem é sócio torcedor do clube de vôlei feminino ainda pode adquirir através do site oficial ou do aplicativo.

O torcedor não paga nada para adquirir os ingressos para os jogos do Osasco no Paulista, a diferença é que o sócio tem a vantagem de assistir todos os confrontos em lugares privilegiados na quadra, além de acesso exclusivo em programas do Osasco e muitos outros conteúdos.

Um número limitado de ingressos é colocado à venda para o público geral através do site Sympla, no evento disponibilizado através do Osasco. O link é sempre divulgado pelo Instagram do clube @osascovoleibolclube e é de graça para acessar.

Visitantes entram pelo portão 4 e os torcedores do Osasco no portão 2.

Como está a classificação do Paulista de vôlei feminino?

Em cinco rodadas, o Sesi tem vantagem na liderança enquanto o Osasco é o segundo colocado. O duelo desta sexta-feira colocará os dois favoritos frente a frente. Os quatro melhores da classificação vão para a semifinal, onde jogarão duas partidas, ida e volta.

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino

1) Sesi Vôlei Bauru - 12 pontos (quatro vitórias)

2) Osasco - 9 pontos (três vitórias)

3) Pinheiros - 9 pontos (três vitórias e uma derrota)

4) Barueri - 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

5) Campinas - 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

6) Renasce Sorocaba - 3 pontos (uma vitória e quatro derrotas)

7) São Caetano - 0 pontos (seis derrotas)

