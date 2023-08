Onde assistir São Caetano x Barueri vôlei feminino no Paulista - 29/08

Confronto será no Ginásio Sportville, com mando de campo do elenco de Barueri

O Barueri entra em quadra nesta terça-feira, 29 de agosto, contra o São Caetano em partida atrasada da segunda rodada do Campeonato Paulista de vôlei feminino de 2023. O Ginásio Sportville, em Barueri, vai ser o palco do jogo às 19h (de Brasília), por isso saiba onde assistir São Caetano x Barueri hoje.

Confira a tabela de jogos do Campeonato Paulista de vôlei feminino 2023

Transmissão jogo do São Caetano x Barueri vôlei feminino

O canal Poder Sports TV no Youtube transmitirá a partida entre São Caetano x Barueri vôlei feminino hoje, 29, de graça e ao vivo para todo o país. Nenhuma emissora vai exibir o jogo.

Acesse o aplicativo ou www.youtube.com no horário de início da partida, digite o nome do canal na barra de pesquisa e clique no primeiro resultado que aparecer. No menu principal clique no ícone do jogo e assista ao vivo como e onde quiser.

O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista e começa às 19h, horário de Brasília.

São Caetano x Barueri - 19h (de Brasília)

Sportville, em São Paulo

Onde assistir: Youtube

Classificação do Campeonato Paulista

Pinheiros, Sesi Vôlei Bauru, Osasco, Campinas, Barueri, Sorocaba e São Caetano jogam a edição do Campeonato Paulista de vôlei feminino em 2023. A fase classificatória coloca os elencos em um mesmo grupo onde se enfrentam em turno único por sete rodadas.

A vitória garante três pontos se perder até um set e dois em 3 x 2 além de um ponto para o perdedor. Os quatro melhores da classificação geral avançam para a semifinal, onde o primeiro enfrenta o quarto e o segundo lugar joga contra o terceiro.

A semifinal é disputada em dois jogos com o Golden Set, critério de desempate que indica um novo jogado disputado em um set.

Classificação do Campeonato Paulista de vôlei feminino

1 Pinheiros - 9 pontos e três vitórias

2 Sesi Vôlei Bauru - 9 pontos e três vitórias

3 Campinas - 6 pontos, duas vitórias e duas derrotas

4 Osasco - 6 pontos e duas vitórias

5 Barueri - 0 pontos e duas derrotas

6 Sorocaba - 0 pontos e três derrotas

7 São Caetano - 0 pontos e três derrotas

Quem é o técnico de vôlei feminino do Barueri hoje?

O técnico atual do Barueri de vôlei feminino é Alexandre dos Santos, auxiliar técnico do clube. Com a saída de José Roberto Guimarães do Barueri para o THY, time da primeira divisão da Turquia, o profissional assume interinamente até Wagão, assistente técnico e treinador das seleções de base, retomar o controle.

Wagão é responsável pelo elenco sub 21 da Seleção Brasileira e, recentemente, conquistou a medalha de bronze no México com o Brasil diante do Japão no fim de semana.

José Roberto Guimarães é também o treinador do Brasil de vôlei feminino. O Barueri, que inclusive pertence também à sua família, faz parte da sua história como técnico, celebrando passagens também pelo Fenerbahce em 2010 e 2012 e Pesaro em 2006 e 2009.

