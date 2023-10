Osasco x Pinheiros final: quando é o 2º jogo do Paulista vôlei feminino

No primeiro jogo, o Osasco não teve dificuldades para ganhar os três sets contra o Pinheiros, mas o campeonato ainda não terminou. O segundo duelo da final do Paulista de vôlei feminino vai ser na quinta-feira, 5 de outubro, às 20h30 (horário de Brasília) no Ginásio José Liberatti, em Osasco - e quem ganhar a partida leva para casa a medalha de ouro.

Final do Paulista vôlei feminino entre Osasco x Pinheiros

O segundo jogo da final do Campeonato Paulista de vôlei feminino na quinta, 5, vai ser na casa do Osasco porque o clube é o dono da melhor campanha durante a fase classificatória. Mas essa não é a única vantagem do elenco da Região Metropolitana de São Paulo na decisão.

Como o Osasco ganhou o primeiro jogo contra o Pinheiros por 3 sets a 0, o clube está em vantagem e se ganhar três sets, então será o campeão. Já o Pinheiros está em desvantagem e precisará não só ganhar os três sets, como também o "Golden Set". Esse é o nome do critério de desempate do vôlei, onde um novo jogo é disputado e quem completar os 25 pontos primeiro leva o ouro.

As regras deste novo set são as mesmas do set regulamentar, com as rotações em quadra, a possibilidade de substituição, os cartões e advertências podem ser mantidos de acordo com a decisão do árbitro e, claro, o pedido de desafio também são válidos pelos treinadores.

O jogo do Osasco x Pinheiros terá transmissão do Sportv 2.

JOGO DE IDA NA FINAL DO PAULISTA DE VÔLEI FEMININO

Pinheiros 0 x 3 Osasco - 24/26, 17/15 e 08/25

Segunda-feira, 02/10 às 20h30

Local: Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Onde assistir: Sportv 2

JOGO DE VOLTA NA FINAL DO PAULISTA DE VÔLEI FEMININO

Osasco x Pinheiros

Quinta-feira, 05/10 às 20h30

Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Sportv 2

Jogadoras do Osasco e Pinheiros

Não é a toa que Osasco e Pinheiros alcançaram a final do Paulista de vôlei feminino, ambas as equipes possuem boas atletas no cenário atual.

O Osasco, porém, tem jogadoras que já atuaram na Seleção Brasileira e até mesmo campeãs olímpicas, como Fabiana Claudino, medalha de ouro nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, e em 2012, em Londres. No Pinheiros, Kika, Karen, Sonaly e a levantadora Jacke são os destaques.

ELENCO DO OSASCO

Líberos: Camila Brait e Silvana Papini

Centrais: Fabiana, Brionne Butler, Callie Schwarzenbach e Geovana Vitória

Levantadoras: Giovana e Kenya

Ponteiras: Glayce, Maira, Mayara, Tifanny, Amanda e Duda

Oposta: Lorenne

ELENCO DO PINHEIROS

Líberos: Kika e Maria Eduarda

Centrais: Lays Freitas, Mara Leão, Talita José e Thaina Corrêa

Levantadoras: Jackeline Moreno e Amanda Sehn

Ponteiras: Isabella, Karen Beatriz, Nelmaira e Sonaly Cidrão

Oposta: Bruna Moraes e Carolina Grossi

