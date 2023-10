Pré-Olímpico: Brasil vôlei masculino é eliminado se perder para a Ucrânia?

Com o Maracanãzinho lotado, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Ucrânia na noite desta quarta-feira, 4 de outubro, pela quarta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino, às 20h30 (de Brasília). Após a derrota para os alemães, o elenco brasileiro é eliminado se perder para os ucranianos?

Saiba onde assistir o jogo do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino hoje

Brasil de vôlei masculino no Pré-Olímpico 2023

Se o Brasil perder para a Ucrânia hoje não está eliminada porque o Pré-Olímpico de vôlei masculino é um torneio de pontos corridos, isto é, nenhuma equipe pode ser desclassificada durante o seu percurso até a última rodada. No entanto, a derrota torna o caminho da Seleção Brasileira até as Olimpíadas mais complicada.

Com duas vitórias contra Catar e República Tcheca e uma derrota para a Alemanha, o Brasil ocupa a quarta posição do grupo com cinco pontos. Perdeu um ponto contra os tchecos, e por isso vê Itália, Alemanha e Cuba à sua frente na classificação.

Para se classificar, o Brasil precisa vencer os próximos quatro jogos - contra Ucrânia, Irã, Cuba e Itália - e torcer por tropeços de Itália, Alemanha e Cuba. Nesta quarta-feira, os brasileiros precisam torcer por uma vitória dos alemães em cima dos italianos para que, na última rodada, Brasil e Itália façam o confronto direto pela vaga.

A seguir, os jogos da quarta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino.

QUARTA RODADA DO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO:

Irã 1 x 3 República Tcheca

Quarta-feira, 04/10 às 10h - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Itália x Alemanha

Quarta-feira, 04/10 às 13h30 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Cuba x Catar

Quarta-feira, 04/10 às 17h - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Brasil x Ucrânia

Quarta-feira, 04/10 às 20h30 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Darlan do vôlei é casado? O que sabemos sobre o atleta

E se o Brasil não conseguir a vaga no Pré-Olímpico?

Se a equipe de vôlei do Brasil não conquistar a vaga no Pré-Olímpico, terá que garantir a sua classificação através do ranking mundial da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol. Assim que as seis vagas do qualificatório estiverem definidas, as últimas cinco serão determinadas pelo ranking.

O ranking beneficia as seleções de continentes que ainda não se classificaram. Para os brasileiros, o melhor é torcer para que a Argentina se classifique através do Pré-Olímpico, em terceiro lugar no grupo C, na China. Daí, o Brasil avança direto para as Olimpíadas já que os argentinos já estarão classificados.

Porém, se os argentinos não avançarem para os Jogos Olímpicos através do qualificatório, vão protagonizar a briga direta pela vaga no ranking mundial.

O Brasil está em 5º lugar com 327.48, enquanto a Argentina ocupa a 6ª posição com 311.49. A lista só será fechada para determinar as cinco vagas após a realização Liga das Nações de junho e julho de 2024, com ambas as seleções da América do Sul na disputa.

Confira como está o ranking até aqui.

1) Polônia - 419.36 pontos

2) Estados Unidos - 382.07 pontos

3) Itália - 369.76 pontos

4) Japão - 329.11 pontos

5) Brasil - 327.48 pontos

6) Argentina - 311.49 pontos

7) Eslovênia - 310.97 pontos

8) França - 306.80 pontos

9) Sérvia - 269.41 pontos

10) Canadá - 221.05 pontos

Próximos jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino

O Brasil já disputou três partidas no grupo A, com sede no Rio de Janeiro, por isso só faltam quatro compromissos para fechar a sua participação no qualificatório.

O objetivo é somar o máximo de pontos necessários para ocupar a primeira ou segunda posição da tabela. Caso contrário, terá que tentar a sorte no ranking.

Quarta-feira, 04.10 – Brasil x Ucrânia, às 20h30

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Sexta-feira, 06.10 – Brasil x Cuba às 10h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Sábado, 07.10 – Brasil x Irã às 10h

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Domingo, 08.10 – Brasil x Itália às 10h

Onde assistir: Globo, Sportv 2 e VB TV

Leia também:

Tabela do Pré-Olímpico de vôlei masculino: classificação na 4ª rodada