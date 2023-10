Pré-Olímpico: onde assistir Argentina x Canadá vôlei masculino - 30/9

Após a vitória contra o México na estreia, a Seleção da Argentina volta a jogar neste sábado, 30 de setembro, pela segunda rodada do grupo C no Pré-Olímpico de vôlei masculino. O adversário da vez é o Canadá, em Xi'An, a partir das 23h (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo da Argentina vôlei masculino ao vivo?

A partida entre Argentina e Canadá de vôlei masculino será transmitido no Sportv 2, em operadoras de televisão por assinatura, e no pay-per-view da federação VB TV a partir das 23h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhum canal da TV aberta vai exibir o jogo do Pré-Olímpico hoje.

Confiante após a conquista do primeiro título sul-americano, a Argentina garantiu os primeiros três pontos no Pré-Olímpico ao derrotar o México ontem, 29, em três sets consecutivos. Favorito a brigar pelas duas vagas olímpicas, o sexteto argentino busca a vitória neste sábado para assumir a ponta da tabela.

O Canadá, por outro lado, venceu a Holanda na estreia por 3 sets a 2, somando apenas dois pontos.

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Qujiang Sports Complex, em Xi'An, na China

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Próximo jogo do Brasil vôlei masculino vai ser contra a República Tcheca

Quem são os destaques da Argentina?

Sob o comando do experiente treinador Marcelo Mendez, a Seleção da Argentina de vôlei masculino tem De Cecco, Facundo Conte, Palonsky, Vicentin, Santiago e Bruno Lima como destaques do elenco. Conte, que ficou fora da Liga das Nações e participou da conquista do Sul-Americano, está confirmado no Pré-Olímpico.

Jogadores como Vicentin, Palonsky, Bruno Lima e até Loser são essenciais para o grupo argentino. Cada um deles, em suas funções, trabalham em conjunto para levar a Argentina até a vitória.

A seguir, confira a convocação completa da Argentina.

Levantadores: Luciano De Cecco e Matias Sánchez

Opostos: Bruno Lima e Pablo Sergio Koukartsev

Ponteiros: Jan Martínez Franch, Luciano Vicentin, Luciano Palonsky, Facundo Conte e Manuel Armoa

Centrais: Agustin Loser, Joaquin Gallego, Martin Ramos e Nicolas Zerba

Líberos: Santiago Danani

Classificação do grupo C atualizada

A segunda rodada do grupo C no Pré-Olímpico começa neste sábado, com o confronto entre Argentina e Canadá, além de outros três embates. Além das duas seleções, também fazem parte do grupo as equipes de Bulgária, Polônia, Holanda, Bélgica, México e China, com sede em Xi'An.

Disputado em pontos corridos, as seleções jogam entre si por turno único. A Bulgária venceu a China, enquanto a Polônia tropeçou, mas venceu a Bélgica. Argentina e Canadá também somaram pontos na classificação.

Ao fim das sete rodadas, os dois melhores classificados avançam direto para as Olimpíadas de Paris.

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO C NO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI MASCULINO

1 Bulgária - 3 pontos (uma vitória)

2 Argentina - 3 pontos (uma vitória)

3 Polônia - 2 pontos (uma vitória)

4 Canadá - 2 pontos (uma vitória)

5 Holanda - 1 ponto (uma derrota)

6 Bélgica - 1 ponto (uma derrota)

7 México - 0 pontos (uma derrota)

8 China - 0 pontos (uma derrota)

