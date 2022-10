Brasil e Sérvia disputam a final do Mundial de Vôlei Feminino neste sábado, 15 de outubro, com transmissão ao vivo

Onde assistir final do vôlei feminino hoje e horário do Mundial (15/10/22)

É decisão no Mundial de Vôlei Feminino! Brasil e Sérvia se enfrentam neste sábado, a partir das 15h (Horário de Brasília), pela final do campeonato em Apeldoorn, na Holanda. Em busca do título inédito, a Seleção Brasileira promete força total na final do vôlei feminino hoje. Saiba onde assistir e todos os detalhes da transmissão.

Onde assistir a final do vôlei feminino hoje

A final do vôlei feminino hoje entre Brasil e Sérvia vai passar na Globo e SporTV 2, a partir das 15h (Horário de Brasília), para todo o país ao vivo.

A novidade fica por conta da transmissão na TV Globo, para todos os estados do Brasil! A decisão será narrada pelo experiente Luis Roberto ao lado da ex-jogadora Fabi. Também dá para assistir no GloboPlay, com retransmissão de graça para os usuários.

Outra opção para quem já está acostumado é o canal SporTV 2. A emissora exibe todas as emoções com a busca do ouro inédito no Mundial, disponível apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Apeldoorn, na Holanda.

Onde assistir: Globo, SporTV 2 e GloboPlay

Desempenho do Brasil no Mundial

Para chegar até aqui, a Seleção Brasileira fez uma bela trajetória. Desde a primeira fase, o elenco comandado por José Roberto Guimarães venceu quatro confrontos, com apenas uma derrota.

Na segunda fase, venceu os quatro jogos e, por isso, garantiu-se em segundo lugar, atrás apenas da Itália. Com isso, irá para as quartas de final e, depois, na semifinal.

Confira o caminho completo do Brasil.

PRIMEIRA FASE:

Brasil 3 x 1 República Tcheca

Brasil 3 x 0 Argentina

Brasil 3 x 0 Colômbia

Brasil 1 x 3 Japão

Brasil 3 x 1 China

SEGUNDA FASE:

Brasil 3 x 2 Itália

Brasil 3 x 0 Porto Rico

Brasil 3 x 0 Holanda

Brasil 3 x 1 Bélgica

QUARTAS DE FINAL:

Brasil 3 x 2 Japão (18/25, 18/25, 25/22, 27/25 e 15/13)

SEMIFINAL:

Brasil 3 x 1 Itália (25/23, 22/25, 26/24 e 25/19)

Campeões do Mundial de Vôlei Feminino

Sete seleções já venceram o Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. A Rússia é a maior campeã com sete troféus já levantados por toda a história do torneio. A primeira vitória aconteceu em 1952, enquanto a equipe ainda era intitulada como União Soviética.

A Seleção Brasileira busca o seu primeiro troféu. Outras equipes que também já foram campeãs incluem Japão, Cuba, China, Itália e Estados Unidos.

Com isso, confira todos os campeões do Mundial Feminino no vôlei.

Rússia – 7 títulos

Japão – 3 títulos

Cuba – 3 títulos

China – 2 títulos

Estados Unidos – 1 título

Itália – 1 título

Sérvia – 1 título

