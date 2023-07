Próximo jogo do Brasil vôlei feminino é contra a China na quartas de final

Com a vitória diante da Tailândia, o Brasil de vôlei feminino está classificado para as quartas de final da Liga das Nações. O elenco já sabe quando vai jogar e quem será o adversário na nova etapa. Saiba quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino e como será a nova fase.

Quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino?

O próximo jogo do Brasil vôlei feminino vai ser contra a China no Center Park College, em Arlington, Texas, na quarta-feira, 12 de julho, às 18h30. O confronto é válido pelas quartas de final da Liga das Nações.

Nessa fase participam as seleções da China, EUA, Japão, Polônia, Alemanha, Turquia e Itália.

Com o fim da etapa classificatória, a equipe feminina do Brasil terminou em quarto lugar na classificação geral das seleções com oito vitórias e 24 pontos. Com isso, a seleção brasileira vai fazendo uma performance semelhante ao do ano passado, quando chegou a final do torneio.

Confira os todos os jogos das quartas de final da Liga das Nações.

China x jogo do Brasil vôlei feminino

Quarta-feira, 12/07 às 18h (Horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Estados Unidos x Japão

Quarta-feira, 12/07 às 21h30 (Horário de Brasília)

Arlington, no Texas

Polônia x Alemanha

Quinta-feira, 13/07

Arlington, no Texas

Turquia x Itália

Quinta-feira, 13/07

Arlington, no Texas

Classificação da Liga das Nações 2023 atualizada

Sete seleções e mais os Estados Unidos avançam para as quartas de final da Liga das Nações 2023.

1) Polônia - dez vitórias e 29 pontos

2) Estados Unidos - dez vitórias e 28 pontos

3) Turquia - nove vitórias e 29 pontos

4) Brasil - oito vitórias e 24 pontos

5) China - oito vitórias e 24 pontos

6) Itália - oito vitórias e 21 pontos

7) Japão - sete vitórias e 21 pontos

8) Alemanha - sete vitórias e 20 pontos

9) Sérvia - seis vitórias e 19 pontos

10) Canadá - seis vitórias e 18 pontos

11) República Dominicana - seis vitórias e 14 pontos

12) Holanda - cinco vitórias e 18 pontos

13) Bulgária - duas vitórias e 9 pontos

14) Tailândia - duas vitórias e 8 pontos

15) Croácia - duas vitórias e 6 pontos

16) Coreia do Sul - zero vitórias e 0 pontos

O que esperar do confronto Brasil x China nas quartas?

Ao lado da Turquia, a equipe brasileira é a única que alcançou a fase eliminatória em todas as edições da Liga das Nações de vôlei feminino. Do outro lado, a China tem três medalhas de ouro nas Olimpíadas, além de contabilizar dois bronzes no torneio internacional VNL.

O duelo contra a China promete ser difícil na quadra mas não impossível de superar. Isso porque a China obteve uma boa campanha na fase classificatória ocupando a quarta posição com oito vitórias e 24 pontos somados.

O grupo chinês, inclusive, venceu o Brasil por 3 sets a 2 na primeira rodada. O elenco chinês também ganhou da Alemanha, Holanda, Japão, Canadá, Bulgária, Estados Unidos e Coreia do Sul, mas perdeu para República Dominicana, Sérvia, Itália e Polônia.

O jogo entre Brasil e China será acirrado em todos os sets, com muita disputa entre as atletas.

>> Jogadora de vôlei Rosamaria Montibeller é solteira?